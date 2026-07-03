Congo-Kinshasa: Le Président Félix Tshisekedi en visite de travail à Brazzaville auprès de son homologue Sassou Nguesso

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu, ce vendredi 3 juillet 2026 à Brazzaville, pour un entretien de travail avec son homologue Denis Sassou-Nguesso.

Cette visite de quelques heures s'inscrit dans le cadre des consultations politiques permanentes entre les deux Chefs d'État.

Au menu des échanges : les questions d'intérêt commun et l'état de la coopération bilatérale.

Le Président Sassou-Nguesso a réaffirmé sa solidarité avec la République Démocratique du Congo (RDC) dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il a salué le leadership du Président Tshisekedi dans la gestion de cette crise sanitaire.

Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur volonté de consolider les liens historiques et fraternels entre leurs pays respectifs.

Cette rencontre intervient alors que la RDC assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies.