Gabon: Mbigou - En saison sèche, le feu de bois devient le meilleur compagnon du froid

3 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele SIKA /L. Oclaire Nzouky

À Mbigou, dans la province de la Ngounié, la saison sèche ne se contente pas d'apporter un ciel dégagé. Elle s'installe avec un froid qui pousse tout le monde à chercher la chaleur du feu de bois.

Très tôt le matin ou à la tombée de la nuit, familles, voisins et amis se retrouvent autour des braises pour se réchauffer, discuter et oublier les morsures du froid.

Le plus drôle, c'est que celui qui allume le feu n'est plus libre de ses mouvements. Il devient le gardien officiel des flammes. Impossible de s'éloigner trop longtemps, au risque de voir le feu s'éteindre et tout le monde réclamer son retour avec insistance.

À Mbigou, le feu de bois ne sert donc pas seulement à cuisiner. En saison sèche, il rassemble les habitants, réchauffe les corps, anime les conversations et rappelle, avec une pointe d'humour, que parfois le meilleur chauffage est aussi le plus convivial.

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