Gabon: Infrastructures numériques - Le Chef de l'État inaugure le Data Center du pays

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jour, dans la Zone Economique Spéciale de Nkok, à l'inauguration du premier Data Center National et souverain du Gabon.

Cette infrastructure stratégique, réalisée par ST Digital et certifiée aux normes internationales Tier III, marque une étape décisive dans la transformation numérique du pays et traduit la volonté des plus hautes autorités de faire de la souveraineté numérique un pilier du développement national.

En permettant l'hébergement, la sécurisation et la gestion des données sur le territoire national, ce Data Center renforcera la protection des informations stratégiques de l'Etat, améliorera la qualité des services numériques destinés aux administrations, aux entreprises et aux citoyens, tout en consolidant la résilience des infrastructures numériques nationales.

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Au cours de cette cérémonie, le Chef de l'Etat a également présidé la signature d'une convention de partenariat entre ST Digital et le ministère en charge de l'Economie Numérique. Cet accord vise à accélérer la transformation digitale du Gabon, à développer les infrastructures numériques et à accompagner l'émergence d'une économie fondée sur l'innovation et les nouvelles technologies.

Érigé sur plus de 3 000 mètres carrés, le Data Center intègre des solutions technologiques de dernière génération ainsi que des équipements écoresponsables, notamment une alimentation partielle par énergie solaire et un système de refroidissement sans consommation d'eau, faisant de cette infrastructure une référence en Afrique Centrale.

Au-delà de sa dimension technologique, ce projet contribuera à renforcer l'attractivité économique du Gabon, à favoriser l'implantation d'entreprises du numérique, à stimuler l'innovation et à créer de nouvelles opportunités d'emplois qualifiés pour la jeunesse.

Par cette réalisation, le Président de la République réaffirme son engagement à bâtir un Etat moderne, performant et souverain, où le numérique constitue un levier majeur de diversification économique, de compétitivité et d'amélioration durable des conditions de vie des populations.