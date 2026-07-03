Gabon: Enseignement Supérieur - Le Ministre engage les concertations pour relancer plusieurs chantiers

Suite aux recommandations du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du Gouvernement, Pr Charles Edgar Mombo, a tenu, les 29 et 30 juin 2026, des séances de travail avec les entreprises en charge des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les Universités, les Grandes Ecoles et Centres de Recherche publics.

La première rencontre a porté sur la relance des chantiers de laboratoires, salles de classe, cités et restaurants universitaires. Le Ministre a rappelé l'objectif fixé par le Chef de l'État : achever les principaux travaux avant la fin de l'année en cours. Les entreprises qui souhaitent accompagner l'État, ont ainsi été invitées à préfinancer les travaux dans un cadre fondé sur la transparence, avec un engagement éthique pour prévenir toute malversation.

Les remboursements seront effectués selon les mécanismes arrêtés avec les autorités compétentes. Les factures définitives devant prendre en compte les créances antérieures ainsi que le reste des travaux à réaliser.

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Le lendemain, les échanges ont été consacrés au projet de construction de l'Université d'Oyem, un chantier lancé en 2007 que le Président de la République souhaite voir aboutir.

Avec les représentants d'une entreprise, les discussions ont porté sur les aspects techniques et les modalités de relance des travaux. Une réunion élargie à d'autres techniciens aura lieu au cabinet, dans les prochains jours, afin d'aborder tous les contours et fixer le cap.

A travers ces concertations, le Gouvernement réaffirme sa volonté d'accélérer la modernisation des infrastructures universitaires afin d'améliorer durablement les conditions d'enseignement, de recherche et de vie des étudiants sur l'ensemble du territoire national.