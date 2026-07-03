Ile Maurice: BDO Financial Services renoue avec son identité - DCDM

Le paysage des services professionnels à Maurice connaît un nouveau réalignement. À la suite d'une restructuration interne, BDO Financial Services Ltd (BDO FS) a officiellement annoncé son retrait du réseau international BDO. Depuis le 1eᣴ juillet, ces services sont désormais exercés sous l'enseigne DCDM Financial Services, renouant ainsi avec l'identité historique de De Chazal Du Mée (DCDM).

Dans un communiqué adressé à ses clients et partenaires, BDO FS précise que son retrait du réseau BDO prendra effet le 30 juin, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle identité dès le lendemain. «Following an internal restructuring, BDO FS has decided to exit the BDO Network», indique le document, qui souligne que cette évolution n'affectera ni la continuité des activités, ni les équipes en place. Selon le Managing Partner, Georges Chung Ming Kan, cette décision s'inscrit dans une volonté stratégique de créer une identité propre autour de DCDM Financial Services.

L'objectif est de développer une marque indépendante, mieux alignée sur la vision du cabinet et sur les besoins de sa clientèle. Par ailleurs, les partenaires et directeurs existants poursuivront leurs fonctions au sein de la nouvelle structure. Il s'agit de Georges Chung Ming Kan ; Gilbert Seeyave, Senior Partner - Tax ; Feizal Allybokus, Senior Partner - Accounting Services, BSO & Insolvency ; Kim Lo Tiap Kong, Partner - Financial Reporting & Insolvency ; ainsi que Stéphanie Pondor-Papain, Partner - Accounting Services. Idem pour les directeurs : Nausheen Nujjoo, Director Tax ; Gerard Bouic, Director Human Resources , Yasmina Amide, Senior Manager-Payroll Outsourcing et Pamela Leste, Senior Manager-Advisory Services/Internal Audit.

DCDM Financial Services regroupe les activités de fiscalité, de comptabilité, de financial reporting, d'audit interne et de conseil (advisory). Le cabinet emploie une soixantaine de professionnels et continuera d'opérer depuis ses bureaux situés au deuxième étage de l'Essar Building, à Port-Louis, à proximité du Champ-de-Mars.

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Le retour à l'enseigne DCDM marque un retour aux sources. Le cabinet De Chazal Du Mée avait intégré le réseau BDO en 2004 dans le cadre de son développement international. Plus de 20 ans après, il choisit de retrouver sa marque historique tout en conservant son expertise et ses équipes. Cette restructuration ne signifie toutefois pas le départ de BDO de Maurice. Les autres entités du groupe continueront d'opérer sous l'enseigne BDO, notamment BDO LLP, chargée des activités d'audit externe, ainsi que BDO Solutions et BDO Consulting.

À l'échelle mondiale, le réseau BDO demeure le cinquième plus grand réseau de cabinets d'audit, de conseil, de fiscalité et de services comptables, derrière les Big Four - Deloitte, PwC, EY et KPMG. Présent dans 169 pays et territoires, il compte 860 bureaux répartis sur cinq continents et emploie près de 90 000 professionnels (associés et collaborateurs). Pour l'exercice clos au 30 septembre 2025, le réseau a réalisé un chiffre d'affaires mondial supérieur à USD 11 milliards.

Cette évolution illustre une nouvelle phase dans l'histoire de l'un des cabinets les plus anciens de la place mauricienne, qui mise désormais sur une identité propre pour poursuivre son développement sur le marché des services professionnels.