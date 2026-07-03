Ile Maurice: Le «Digital Product Passport» enrichi d'un volet ESG

La Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI) a franchi une nouvelle étape dans le développement de sa plateforme Digital Product Identity (DPI). Lundi, dans les locaux de Mauritius Network Services (MNS), à Ébène, la MCCI, en collaboration avec MNS, GS1 Mauritius et Kcious, a présenté l'intégration d'un module dédié aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur cette plateforme.

La session a réuni des représentants du secteur privé, des partenaires institutionnels ainsi que des organisations internationales, dont GS1 Mauritius et les Nations unies à Maurice. La plateforme DPI, fondée sur les standards GS1 et la technologie des codes-barres 2D, permet aux entreprises de partager des informations sur leurs produits, notamment des certifications, des données d'authenticité et des règles d'origine.

Dans son allocution d'ouverture, le Chief Executive Officer de MNS, Rajnish Hawabhay, a affirmé que la transformation numérique est devenue le socle de la confiance, de la transparence et de la durabilité. «Ces initiatives ne répondent pas uniquement à des exigences de conformité. Elles représentent une nouvelle manière de faire des affaires, fondée sur la transparence, la responsabilité et la durabilité», a-t-il déclaré.

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Développé avec l'appui de Kcious, le nouveau module ESG permet aux entreprises d'intégrer des données de durabilité directement dans leurs profils produits numériques. Il a été conçu en cohérence avec les exigences réglementaires émergentes de l'Union européenne, afin d'aider les entreprises mauriciennes à se conformer aux nouvelles attentes des marchés internationaux et à renforcer leur compétitivité au sein des chaînes de valeur mondiales.

L'événement s'est poursuivi avec une table ronde intitulée Digital Product Passport: From Compliance to Competitive Advantage, modérée par Luvna Arnassalon-Seerungen, fondatrice de Kcious Ltd. Elle a réuni Mark Lumsdon-Taylor, Executive Development & Sustainability Lead chez MHA UK, qui s'est exprimé sur l'évolution des réglementations internationales en matière de durabilité ; Rajnish Hawabhay, qui a présenté le rôle des infrastructures numériques dans la gestion des données produits et ESG ; ainsi que Drishtysingh Ramdenee, secrétaire général de la MCCI, qui a souligné l'importance des standards GS1 et de la traçabilité pour préparer les entreprises mauriciennes aux nouvelles exigences internationales.

Les échanges ont porté sur l'émergence des Digital Product Passports à l'échelle mondiale, les nouvelles attentes réglementaires européennes et les opportunités qu'offrent ces obligations aux entreprises mauriciennes en matière de positionnement concurrentiel.