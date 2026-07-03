Algérie: Le pays appelle à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan

GENEVE — L'Algérie a appelé, vendredi, par la voix de son représentant permanent auprès de l'ONU à Genève, Idris Latreche, à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan et à soutenir un processus politique exclusivement soudanais, tout en exhortant la communauté internationale à condamner tous les acteurs externes alimentant le conflit dans ce pays.

"Pour l'Algérie, aujourd'hui est le jour de réaffirmer les impératifs fondamentaux qui doivent guider tout effort sincère en faveur de la paix au Soudan", a déclaré M. Latreche lors d'un débat urgent sur le Soudan au Conseil des droits de l'Homme à Genève.

Dans ce contexte, le diplomate a appelé à "défendre la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Soudan, tout en rejetant toute tentative de démembrer le pays et ses institutions".

M. Latreche a, en outre, exhorté la communauté internationale à condamner "tous ceux qui continuent, de l'extérieur, à alimenter la violence, à aggraver les souffrances et à saper toute perspective de paix" dans ce pays.

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Il a appelé, par ailleurs, à "oeuvrer en faveur d'un processus politique dirigé par les Soudanais et appartenant aux Soudanais, qui rassemble tous les enfants du Soudan pour tracer leur propre avenir, à travers le dialogue, l'unité et la réconciliation".

Le diplomate a souligné que le débat au Conseil des droits de l'Homme sur la situation dans la ville d'El-Obeid, capitale de l'Etat du Kordofan-Nord, qui fait face à une catastrophe humanitaire, "nous rappelle de manière frappante notre échec collectif à prévenir ce qui est devenu aujourd'hui la plus grande tragédie humanitaire au monde".

Il nous rappelle également, a-t-il poursuivi, "notre échec collectif à protéger les victimes au Soudan, à préserver leur pays des interférences externes massives et à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation, la médiation plutôt que l'ingérence, et la réconciliation plutôt que la division".