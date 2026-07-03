Algérie: L'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, l'occasion de renouveler le serment envers la patri

3 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'imam Cheikh Mohamed Mekatli a souligné, dans son prêche du vendredi à Djamaâ El-Djazaïr, que l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale est l'occasion de renouveler le serment envers la patrie et de raviver la mémoire nationale, qui forge l'identité de la nation.

Dans un prêche sur le thème de "La jeunesse algérienne entre les gloires de la libération et la responsabilité de l'édification", l'imam a évoqué la portée de la célébration de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 juillet, soulignant que "cette date n'est pas un simple repère dans le calendrier, mais l'incarnation d'une mémoire vivace, qui forge l'identité de la nation par le rappel des sacrifices des aïeux, protège son présent et guide son avenir".

L'évocation des étapes de l'histoire nationale permet à chaque génération de "façonner sa conscience d'elle-même, de son présent et de son avenir", a-t-il dit, affirmant que l'indépendance de l'Algérie, arrachée au prix des sacrifices consentis par ses enfants, "impose aux générations actuelles de préserver ce legs et de poursuivre le processus d'édification (...) par le savoir et le travail".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale est l'occasion de "renouveler le serment envers la patrie" et de "s'inspirer des enseignements de la glorieuse Révolution de libération, par l'assiduité dans la quête du savoir, l'attachement aux valeurs nationales et religieuses et la contribution au développement", a ajouté l'imam, soulignant que l'unité nationale "demeurera la soupape de sécurité de l'Algérie et la force de sa cohésion".

Et de conclure son prêche en exhortant les jeunes à poursuivre le processus d'édification en s'inspirant de la glorieuse histoire nationale.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.