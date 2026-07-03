Algérie: L'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, l'occasion de renouveler le serment envers la patri

ALGER — L'imam Cheikh Mohamed Mekatli a souligné, dans son prêche du vendredi à Djamaâ El-Djazaïr, que l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale est l'occasion de renouveler le serment envers la patrie et de raviver la mémoire nationale, qui forge l'identité de la nation.

Dans un prêche sur le thème de "La jeunesse algérienne entre les gloires de la libération et la responsabilité de l'édification", l'imam a évoqué la portée de la célébration de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 juillet, soulignant que "cette date n'est pas un simple repère dans le calendrier, mais l'incarnation d'une mémoire vivace, qui forge l'identité de la nation par le rappel des sacrifices des aïeux, protège son présent et guide son avenir".

L'évocation des étapes de l'histoire nationale permet à chaque génération de "façonner sa conscience d'elle-même, de son présent et de son avenir", a-t-il dit, affirmant que l'indépendance de l'Algérie, arrachée au prix des sacrifices consentis par ses enfants, "impose aux générations actuelles de préserver ce legs et de poursuivre le processus d'édification (...) par le savoir et le travail".

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L'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale est l'occasion de "renouveler le serment envers la patrie" et de "s'inspirer des enseignements de la glorieuse Révolution de libération, par l'assiduité dans la quête du savoir, l'attachement aux valeurs nationales et religieuses et la contribution au développement", a ajouté l'imam, soulignant que l'unité nationale "demeurera la soupape de sécurité de l'Algérie et la force de sa cohésion".

Et de conclure son prêche en exhortant les jeunes à poursuivre le processus d'édification en s'inspirant de la glorieuse histoire nationale.