Algérie: Campagne nationale de prévention des accidents de la route - Les activités de sensibilisation se poursuivent

ALGER — La Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) poursuit l'organisation d'activités de sensibilisation en direction des usagers de la route, dans le cadre de la Campagne nationale de prévention des accidents de la route durant la saison estivale 2026, indique vendredi un communiqué de cette instance.

Ces activités visent à "renforcer la conscience routière des citoyens, notamment les estivants et les usagers de la route, en rappelant l'importance de respecter les règles de sécurité routière, de se conformer au code de la route et d'éviter les comportements dangereux à l'origine des accidents, tels que l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, l'utilisation du téléphone portable au volant et le non-respect de la distance de sécurité".

A ce titre, des activités de sensibilisation sont organisées au niveau des routes, des stations de transport de voyageurs et de taxis, ainsi que dans les espaces publics.

Des dépliants et des supports d'information contenant des conseils et des recommandations sont également distribués afin d'ancrer la culture de la sécurité routière auprès de toutes les catégories de la société.

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La DNSR participe à ces activités, aux côtés de différents acteurs et partenaires, dans le cadre des efforts coordonnés visant à garantir une saison estivale sûre, à réduire les accidents de la route, à sauver des vies et à protéger les biens.