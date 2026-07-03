Tunisie: Bornes ultra-rapides - Une technologie chinoise promet une recharge de véhicule en 7 minutes au pays

La mobilité électrique connaît une dynamique en nette accélération en Tunisie, portée par l'évolution du cadre réglementaire, la baisse des prix et la montée progressive des infrastructures de recharge, a indiqué Nafâa Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), dans une interview accordée à La Presse de Tunisie.

"Les mesures introduites par la loi de finances, notamment l'exonération douanière sur les véhicules électriques et hybrides en vigueur depuis 2024, ont permis une baisse estimée à près de 30 % des prix. Cette évolution a rendu ces véhicules plus accessibles et a fortement stimulé l'intérêt des citoyens pour cette nouvelle forme de mobilité", a-t-il ajouté.

Selon le responsable, plus de 1 000 véhicules électriques ont été acquis au cours des premiers mois de l'année, un volume déjà comparable, voire supérieur, à celui enregistré sur plusieurs années précédentes cumulées. Cette progression confirme l'attrait croissant pour une mobilité plus économique et plus durable.

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"Au-delà du prix d'achat, c'est surtout le coût d'usage qui constitue un facteur déterminant. Les dépenses liées à un véhicule électrique représentent aujourd'hui moins du tiers de celles d'un véhicule thermique, renforçant ainsi leur compétitivité", a-t-il encore précisé.

Un réseau de recharge en cours de structuration

Pour accompagner cette évolution, Nafâa Baccari a annoncé qu'un chantier stratégique est en cours autour du déploiement d'un réseau national de bornes de recharge. "L'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie travaille à la finalisation d'un cahier des charges destiné à encadrer l'implantation de bornes dans les stations-service, à l'image des stations de carburant traditionnelles", a-t-il souligné, tout en ajoutant que l'objectif est de mettre en place un maillage national permettant d'accompagner la croissance du parc de véhicules électriques et de faciliter l'accès aux infrastructures.

Par ailleurs, une plateforme numérique est en préparation afin de permettre aux utilisateurs de localiser les bornes de recharge, de consulter leurs tarifs ainsi que les vitesses disponibles, directement via smartphone.

La recharge rapide, levier clé du développement

Sur un autre plan, le DG de l'ANME a indiqué que le développement de la recharge rapide constitue aussi un axe central de cette transformation. Les technologies actuelles permettent déjà des temps de recharge d'environ 30 minutes, voire moins.

"Certaines innovations, notamment issues de l'expertise chinoise, laissent entrevoir des perspectives encore plus avancées, avec des durées pouvant atteindre environ 7 minutes, rapprochant ainsi l'expérience de recharge de celle d'un plein de carburant traditionnel", a-t-il expliqué.

Cette évolution ouvre également la voie à de nouvelles opportunités économiques autour de la mobilité électrique et des infrastructures de recharge, un secteur que les autorités souhaitent rendre plus attractif pour les investisseurs et les jeunes entrepreneurs.

Dans ce même cadre, il a rappelé que la loi de finances a introduit des incitations fiscales visant à soutenir l'équipement en bornes de recharge, notamment la réduction des droits de douane à 10 % et l'abaissement de la TVA de 19 % à 7 % sur ces équipements.