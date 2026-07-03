Tunisie: Raoua Tlili sacrée championne au lancer du poids à Olomouc

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Raoua Tlili a remporté la médaille d'or du lancer du poids (catégorie F40-F41) en réussissant un jet de 10,08 m, lors des épreuves de la deuxième journée du meeting international de para-athlétisme féminin d'Olomouc (République tchèque), disputées vendredi après-midi.

Plus tôt dans la journée, Marwa Brahmi avait décroché la médaille d'argent de la catégorie F32 de la même épreuve avec un jet de 5,25 m.

La journée inaugurale a vu la para-athlète tunisienne Soumaya Boussaidi décrocher la médaille d'argent du 800 m (T12-T20-T36), tandis que Raoua Tlili s'était adjugé la médaille de bronze du lancer du disque (F40-F41) avec une performance de 89,50 points.

Quatre athlètes représentent la Tunisie dans ce meeting : Soumaya Boussaidi (800 m T12/T20/T36, 400 m T12 et 1500 m T12), Raoua Tlili (disque et lancer du poids F40/F41), Marwa Brahmi (poids et lancer de massue F32) et Raja Jebali (lancer du poids F40/F41), sous la direction des sélectionneurs nationaux Wajdi Bellili et Abdelbasset Bouslah.

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