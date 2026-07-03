Tunisie: BCT - Les réserves en devises à 97 jours d'importation au 3 juillet 2026

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

A la date du 03 juillet 2026, les avoirs nets en devises se sont élevés à 24,53 milliards de dinars, soit 97 jours d'importation, selon les indicateurs monétaires et financiers publiés, vendredi 3 juillet 2026, par la Banque centrale de Tunsie(BCT).

En comparaison avec la même période de l'année 2025, les réserves en devises ont enregistré un léger recul de trois jours d'importation.

A la date du 02 juillet 2026, le dollar américain s'est échangé à 2,9 dinars, contre 2,8 dinars au cours de 2025, soit une dépréciation de 2,05 %. En revanche, le taux de change du dinar vis-à-vis de l'euro est demeuré pratiquement stable, l'euro s'établissant à 3,37 dinars au 2 juillet 2026, contre 3,36 dinars à la même date de 2025.

S'agissant des recettes touristiques, elles ont affiché une quasi-stabilité, atteignant 3,35 milliards de dinars au 30 juin 2026, tandis que les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger se sont élevés à 4,40 milliards de dinars, précise la même source.

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