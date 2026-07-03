Tunisie: CNAM - Des délais qui s'allongent de nouveau

Alors que la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) a multiplié ces dernières années les efforts de modernisation à travers la plateforme numérique la carte « Labess » et le développement des services en ligne, de nombreux assurés sociaux dénoncent en 2026 un retour préoccupant des retards de remboursement. Pour certains, l'attente dépasse désormais quatre mois, alimentant incompréhension, colère et inquiétude face à des explications jugées insuffisantes, voire contradictoires.

Après une période marquée par une amélioration sensible des délais de traitement, plusieurs affiliés de la Cnam affirment constater un net ralentissement des remboursements de leurs dossiers. Des demandes déposées depuis plusieurs mois demeurent en attente sans qu'une date de règlement ne soit clairement communiquée.

Pour de nombreuses familles, ces retards pèsent lourdement sur le budget. Les dépenses de santé sont souvent avancées par les assurés eux-mêmes, qu'il s'agisse de consultations spécialisées, d'analyses médicales, d'examens d'imagerie ou de médicaments coûteux. Lorsque les remboursements tardent pendant trois ou quatre mois, même pour les maladies graves et chroniques listées sous la mention Apci (Affections prises en charge intégralement), l'équilibre financier de nombreux ménages s'en trouve fragilisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des explications qui peinent à convaincre

Au-delà du retard lui-même, c'est surtout le manque de communication qui nourrit le mécontentement. Plusieurs assurés rapportent recevoir des justifications différentes selon le guichet ou l'agent consulté. Tantôt il est question d'un contrôle administratif, tantôt d'un problème informatique, d'une vérification du dossier ou encore d'une opération technique.

Pour les affiliés concernés, ces réponses restent souvent vagues et ne permettent pas de comprendre les véritables raisons du blocage. Certains vont jusqu'à qualifier ces explications de « prétextes » ou de « motifs bidons », estimant qu'elles ne font que prolonger l'attente sans apporter de solution concrète. Ridha B., cinquantenaire disposant du régime Apci pour le remboursement des frais de soins, se dit éberlué par le retard considérable que prennent les montants des visites et des médicaments à être remboursés.

Il a affirmé sans ménager sa colère : « Pour une visite de 60 D en date du 05/03/2026, je viens à peine d'être remboursé à hauteur de 45 D. Je n'arrive pas à couvrir à temps les nouvelles dépenses de soins liées à ma maladie chronique. Je propose à cet effet un remboursement plus rapide dans le temps qui ne dépasse pas les 60 jours, comme le délai pour le dépôt du dossier à mon sens ».

L'absence d'informations précises sur l'état réel du dossier contribue également à renforcer le sentiment d'abandon de nombreux assurés, qui multiplient les déplacements vers les agences sans obtenir davantage de visibilité. Une communication parfois opaque ou alambiquée qui rajoute aux difficultés dans la relation entre l'assureur et ses millions d'adhérents.

Une modernisation réelle mais encore incomplète

Ces difficultés interviennent pourtant dans un contexte où la Cnam a poursuivi sa transformation numérique. La généralisation de la carte « Labess », la consultation des dossiers via les services en ligne et l'amélioration du suivi numérique ont permis de simplifier de nombreuses démarches administratives.

Ces avancées sont largement saluées par les usagers, qui reconnaissent une réduction des formalités et une meilleure accessibilité des services. Toutefois, cette modernisation ne semble pas avoir permis d'éliminer totalement les lenteurs liées au traitement financier des dossiers. Pour beaucoup d'assurés, un service numérique performant ne peut pleinement répondre aux attentes que si les remboursements suivent un rythme régulier et prévisible.

Une attente qui érode la confiance

Les retards de paiement finissent par affecter la relation de confiance entre les assurés sociaux et leur organisme d'assurance maladie. Chaque semaine supplémentaire d'attente accentue le sentiment d'incertitude, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou celles dont les dépenses médicales sont particulièrement importantes.

Plusieurs affiliés souhaitent que la Cnam communique davantage sur les causes exactes des retards, annonce des délais réalistes et informe les assurés de l'évolution de leur dossier de manière plus transparente.

Le défi de la transparence

La transformation numérique engagée par la Cnam constitue une étape importante vers une administration plus moderne. Mais pour les assurés, la qualité du service ne se mesure pas uniquement à la disponibilité d'une plateforme ou d'une carte électronique.

Elle repose également sur la rapidité des remboursements, la clarté des informations fournies et le respect des délais annoncés.

En 2026, si les outils numériques témoignent d'une réelle volonté de modernisation, les retards persistants rappellent que la confiance des assurés se construit avant tout par l'efficacité du service rendu. Pour de nombreux affiliés, l'enjeu est désormais moins de déposer un dossier que d'obtenir, dans des délais raisonnables, le remboursement auquel ils ont droit.