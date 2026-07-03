Tunisie: 43e édition du Festival international de Bizerte - Entre têtes d'affiche et ancrage populaire

La direction du festival a mis l'accent sur de «grandes têtes d'affiche nationales et arabes» pour célébrer la variété tunisienne et les musiques orientales. Parmi les noms annoncés figurent les incontournables : Amina Fakhet, le maestro du raï algérien Cheb Mami, ainsi que les Libanais Ramy Ayach et Adam. Le Tunisien Saber Rebaï sera, quant à lui, chargé de clôturer le festival. L'ouverture sera confiée à la jeune chanteuse tunisienne Aya Daghnouj (17 juillet).

Le Festival international de Bizerte investira à nouveau le théâtre de plein air de la ville du 17 juillet au 19 août 2026, avec la promesse d'une édition riche en événements. Organisé depuis 1978 dans ce cadre patrimonial exceptionnel, ce rendez-vous estival majeur du Nord tunisien réunira cette année une sélection de 18 spectacles .

La nouvelle direction du festival, présidée par Lotfi Sfaxi, assure avoir « mis les bouchées doubles » pour conjuguer héritage et modernité, en dépit d'un contexte économique difficile.

La direction du festival a mis l'accent sur de « grandes têtes d'affiche nationales et arabes » pour célébrer la variété tunisienne et les musiques orientales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les noms annoncés figurent les incontournables : Amina Fakhet, le maestro de raï algérien Cheb Mami, ainsi que les Libanais Ramy Ayach et Adam. Le Tunisien Saber Rebaï sera, quant à lui, chargé de clôturer le festival. L'ouverture sera confiée à la jeune chanteuse tunisienne Aya Daghnouj (17 juillet).

Le programme fait aussi la part belle aux artistes tunisiens de renom : le grand chanteur Lotfi Bouchnak (15 août), le populaire Walid Salhi (1er août) et le rappeur Kaso (17 août), pour ne citer que ceux-là.

En plus des concerts, l'édition 2026 accordera une place importante aux spectacles vivants et à l'humour. Le volet scénique inclut notamment : « Baba Noël », un one-man-show humoristique de Saber Oueslati (21 juillet), « Zarda », un spectacle signé Najla Tounsia (22 juillet) et « Ziara » de Sami Lajmi, reconduit pour la 11e fois (6 août).

Les festivaliers pourront prochainement réserver leurs places en ligne via le site officiel du Festival International de Bizerte et les réseaux de billetterie partenaires en Tunisie.

Programme

17 juillet : Aya Daghnouj

18 juillet : Le Voyageur, comédie musicale

21 juillet : Baba Noël, one-man-show de Saber Oueslati

22 juillet : Najla Fi Zarda de Najla Tounsia

24 juillet : Yalla Bizerte t'ghanni, concert collectif

26 juillet : Cheb Mami

28 juillet : Wael Jassar et Raouf Maher

30 juillet : Ihab Tawfiq et Imène Chérif

1er août : Walid Salhi

2 août : El Shami et Mortadha Ftiti

4 août : Ramy Ayach

6 août : Ziara de Sami Lajmi

9 août : Amine Boudchar

11 août : Amina Fakhet

13 août : Adam

15 août : Lotfi Bouchnak

17 août : Kaso (rap/urbain)

19 août : Saber Rebaï