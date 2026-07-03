Tunisie: Première réaction officielle de la FTF après les cas de tests antidopage positifs

Plusieurs joueurs de l'équipe nationale tunisienne auraient été concernés par des résultats positifs lors de contrôles antidopage effectués durant la Coupe du monde 2026, actuellement disputée au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Selon une source au sein de la Fédération tunisienne de football (FTF), ces résultats seraient liés à une contamination alimentaire et non à la prise de substances interdites.

D'après la même source, citée par l'Agence TAP, huit joueurs auraient été victimes d'une intoxication alimentaire après avoir consommé de la viande bovine supposément contaminée. Parmi les joueurs concernés figureraient notamment Hannibal Mejbri et Anis Ben Slimane.

La Fédération internationale de football (FIFA) aurait, selon la même source, procédé au prélèvement d'échantillons de la viande suspectée afin de les analyser en laboratoire pour déterminer l'origine exacte de la contamination.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La source fédérale précise également que les équipes nationales ne sont pas autorisées à transporter leurs propres denrées alimentaires lors des compétitions internationales. Seuls certains produits limités, comme des épices et un cuisinier, peuvent accompagner les délégations, les équipes étant contraintes de consommer les aliments disponibles sur place, notamment au Mexique, où des cas similaires auraient déjà été signalés par le passé.

Toujours selon cette source, aucune sanction ne devrait être prise à l'encontre des joueurs concernés, l'incident relevant d'un cas de contamination alimentaire. L'affaire reste toutefois en cours d'examen par les instances compétentes, et la FIFA ne communiquerait pas davantage de détails à ce stade de l'enquête.

Ces informations interviennent alors que le quotidien britannique Daily Mail a rapporté que huit joueurs tunisiens auraient présenté des traces de clenbutérol, une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage (AMA), utilisée médicalement pour traiter certaines affections respiratoires mais prohibée en compétition.

Selon les mêmes sources, les fédérations et clubs concernés auraient été informés des résultats des analyses.

La Tunisie a par ailleurs été éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2026, après trois défaites face à la Suède (5-1), au Japon (4-0) et aux Pays-Bas (3-1).