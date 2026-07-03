Tunisie: Club Africain - Dragan Marković nouvel entraîneur de l'équipe de handball

Le Club Africain a annoncé, vendredi soir 3 juillet 2026, la signature de l'entraîneur germano-bosnien Dragan Marković afin de prendre en charge l'équipe senior de handball. Le technicien s'est engagé pour une durée d'une saison.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le club a précisé que le nouvel entraîneur est titulaire de la plus haute certification d'entraîneur délivrée par la Fédération européenne de handball, attestant de son expertise au plus haut niveau du métier.

Dragan Marković possède une expérience notable sur la scène internationale. Il avait notamment conduit la sélection bosnienne à sa première participation au Championnat du monde en 2015. Il a également dirigé plusieurs clubs européens au cours d'une carrière riche et diversifiée.

Avec cette nomination, le Club Africain mise sur l'expérience et le savoir-faire d'un entraîneur rompu aux exigences du haut niveau, dans l'objectif de renforcer la compétitivité de sa section handball.