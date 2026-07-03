Afrique: Le Tunisien Ahmed Jaouadi signe avec Arena et intègre l'élite mondiale de la natation

Le nageur tunisien et double champion du monde Ahmed Jaouadi a officiellement rejoint l'équipe de la marque internationale Arena, spécialisée dans les équipements de natation, selon une annonce publiée sur les canaux officiels de la marque.

Ce partenariat fait entrer le jeune champion dans le cercle des athlètes sponsorisés par l'équipementier italien, aux côtés de plusieurs figures majeures de la natation mondiale.

Dans son communiqué, Arena a salué un "champion du monde" et une "force du freestyle sur longue distance", mettant en avant le parcours ascendant du nageur tunisien, notamment ses performances aux championnats du monde, où il s'est illustré sur les épreuves du 800 m et du 1500 m nage libre.

L'annonce intervient après une série de résultats internationaux de haut niveau qui ont permis à Jaouadi de s'imposer comme l'un des principaux espoirs de la natation mondiale dans les épreuves de fond.

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En rejoignant Arena, le nageur tunisien figure désormais aux côtés d'autres grandes stars de la discipline, renforçant ainsi sa visibilité sur la scène internationale et son statut d'athlète de référence en pleine progression.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la carrière du champion tunisien, appelé à poursuivre son ascension sur la scène mondiale, avec en ligne de mire les prochaines grandes échéances internationales, dont les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.