Afrique: Le Tunisien Ahmed Jaouadi signe avec Arena et intègre l'élite mondiale de la natation

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le nageur tunisien et double champion du monde Ahmed Jaouadi a officiellement rejoint l'équipe de la marque internationale Arena, spécialisée dans les équipements de natation, selon une annonce publiée sur les canaux officiels de la marque.

Ce partenariat fait entrer le jeune champion dans le cercle des athlètes sponsorisés par l'équipementier italien, aux côtés de plusieurs figures majeures de la natation mondiale.

Dans son communiqué, Arena a salué un "champion du monde" et une "force du freestyle sur longue distance", mettant en avant le parcours ascendant du nageur tunisien, notamment ses performances aux championnats du monde, où il s'est illustré sur les épreuves du 800 m et du 1500 m nage libre.

L'annonce intervient après une série de résultats internationaux de haut niveau qui ont permis à Jaouadi de s'imposer comme l'un des principaux espoirs de la natation mondiale dans les épreuves de fond.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En rejoignant Arena, le nageur tunisien figure désormais aux côtés d'autres grandes stars de la discipline, renforçant ainsi sa visibilité sur la scène internationale et son statut d'athlète de référence en pleine progression.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la carrière du champion tunisien, appelé à poursuivre son ascension sur la scène mondiale, avec en ligne de mire les prochaines grandes échéances internationales, dont les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.