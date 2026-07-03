Afrique: Zlécaf - Le Congo se fait une place dans les instances de gouvernance

La ministre congolaise du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, assure désormais la deuxième vice-présidence du Conseil des ministres de ladite zone.

La 18e réunion du Conseil des ministres de la Zlécaf s'est achevée le 30 juin à Abuja, au Nigeria, sur une bonne note pour le Congo qui, en défendant ses intérêts, a réussi à faire entendre sa voix sur, entre autres, le processus d'intégration commerciale africaine et le renforcement des partenariats stratégiques.

La candidature du pays dans plusieurs initiatives institutionnelles de la Zlécaf a porté ses fruits puisqu'il en assure désormais la deuxième vice-présidence à travers la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, qui va pour ce faire porter la voix de la sous-région Afrique centrale.

Par ailleurs, la moisson a été abondante à cette réunion car en dehors de la vice-présidence, le Congo a été désigné pour abriter la 22e réunion du Conseil des ministres de la Zlécaf en 2028.

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L'ouverture de perspectives pour sa candidature à l'accueil du siège de l'Autorité continentale de la concurrence et du futur Bureau continental de la propriété intellectuelle ; la confirmation de l'accompagnement du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) dans l'organisation du "Forum Her Zlécaf" à Brazzaville ; le lancement des discussions pour la signature d'un mémorandum d'entente entre le Congo et le Maroc dans le domaine du commerce allongent, de façon non exhaustive, la liste des résultats obtenus par le pays.

À Abuja, la 18e réunion du Conseil des ministres de la Zlécaf a formulé des recommandations parmi lesquelles, la mise en place d'un comité interministériel chargé de préparer l'organisation du « Forum Her Zlécaf » à Brazzaville avec l'appui du Pnud et du secrétariat de la Zlécaf ; l'intensification des actions de domestication de l'Accord de la Zlécaf afin de permettre aux entreprises congolaises de tirer pleinement parti du marché continental ;

l'accélération des négociations avec le Maroc pour la signature du mémorandum d'entente et l'identification des chaînes de valeur prioritaires ; la constitution d'une équipe technique chargée de préparer les dossiers de la candidature du Congo pour accueillir le siège de l'Autorité continentale de la concurrence ainsi que le Bureau continental de la propriété intellectuelle ; la préparation, en liaison avec le secrétariat de la Zlécaf, d'une visite de haut niveau au Congo associant les partenaires techniques et financiers.