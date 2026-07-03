Afrique Centrale: Coopération Congo-RDC - Le président Félix Tshisekedi en visite de 48 heures à Brazzaville

Arrivé le 3 juillet à bord du bateau Majestic River, battant pavillon de la République démocratique du Congo (RDC), le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le Pool Malebo pour rejoindre la capitale du Congo voisin. À son débarquement au beach, il a été accueilli par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

La visite de 48 heures du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo témoigne l'excellence des relations diplomatiques qu'entretiennent les deux Congo, deux pays unis par l'histoire, la géographie et des intérêts communs. Au fil des années, leur coopération s'est renforcée autour d'un partenariat stratégique axé sur l'intégration régionale, le développement des infrastructures et la promotion des échanges économiques.

Au coeur des discussions entre les chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou N'Guesso figurent les grands projets structurants, notamment le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa. Cette infrastructure, appelée à relier les deux capitales les plus proches du monde, devrait faciliter la libre circulation des personnes et des biens, tout en stimulant le commerce dans la sous-région, en lien avec les ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine.

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Les deux pays partagent également des priorités dans les domaines de l'énergie et du développement durable. Parmi les projets phares figure la Boucle de l'amitié énergétique, destinée à renforcer l'interconnexion des réseaux électriques.

Un accord historique signé par les deux dirigeants définit les modalités de mise en oeuvre de ce réseau, incluant le mégaprojet de barrage hydroélectrique sur la rivière Likouala aux herbes (Likouala/Likoussou selon les dénominations utilisées), d'une capacité installée de 12 900 MW, associant le Congo, la RDC et l'Angola.

Outre les questions économiques, Brazzaville et Kinshasa poursuivent un dialogue permanent sur les enjeux de sécurité et de stabilité régionale. Leur coopération s'inscrit également dans le cadre des mécanismes d'intégration de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec pour objectif de promouvoir la paix, le développement et l'intégration de l'Afrique centrale.

Cette visite de Félix-Antoine Tshisekedi devrait permettre aux deux chefs d'État d'évaluer l'état d'avancement de ces différents projets et de réaffirmer leur volonté commune de consolider un partenariat stratégique au service des populations des deux rives du fleuve Congo.