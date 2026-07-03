Afrique: Déclaration universelle des droits de l'humanité - La première antenne du continent ouverte à Brazzaville

La cérémonie d'inauguration de l'antenne de la Déclaration universelle des droits de l'humanité (DDHU) a eu lieu le 30 juin à son siège situé à côté de l'Hôpital militaire Pierre-Mobengo de Brazzaville. La délégation de la DDHU était conduite par son secrétaire général, Christophe Glovannetti, également président de l'Union des nations fédération, une organisation dotée d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies.

L'antenne dédiée aux droits de l'humanité au Congo mais également pour tout le continent africain est placée sous la direction de Brice Voltaire Etou Obami, a indiqué Christophe Glovannetti.

« Cette antenne va apporter des solutions concrètes à tout ce que nous pouvons faire dans le droit de l'humanité. Le temps passe, mais il ne faut pas que nous oublions que depuis de centaines d'années, le problème des droits de l'humain est quelque chose qui est enraciné en nous. Il faut que cet élan qui a eu lieu en 1789 et en 1948 soit modernisé. Il faut le rendre actuel. Il ne faut oublier personne. Il faut que l'innovation soit au service de tous. Il faut qu'on comprenne que notre planète a besoin d'être protégé pour protéger des humains. Ce sont nos humains, nos confraternels, nos frères, nos enfants qui sont en danger pour les générations futures», a fait savoir le secrétaire général de la DDHU, Christophe Glovannetti.

Avant de déclarer l'ouverture de cette antenne, il a ajouté qu'elle est la preuve de l'action concrète que les responsables au Congo ont voulu donner. Ce sera un lieu de recueillement qui permettra de trouver des solutions. «Je suis très fier de cette ouverture», a-t-il déclaré.

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Prenant la parole au cours de cette cérémonie, Brice Voltaire Etou Obami a remercié Corinne Lepage, présidente de la DDHU, et également de tout coeur les ambassadeurs et toute l'équipe de la DDHU de la confiance faite en sa personne et en celle de son frère Innocent Peya, d'avoir été choisis comme ambassadeurs de la DDU afin d'incarner les valeurs de cette déclaration universelle des droits de l'humanité au Congo.

«Je ne peux pas oublier de remercier le président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, l'homme des actions concrètes, l'homme des masses qui pour moi, incarne les valeurs de la DDHU. Comme je l'ai dit hier et je continue à insister, il mérite à être décoré par la DDHU, parce que grâce à lui nous avons la formation des jeunes, leur éducation et grâce à lui, le Congo fait des efforts pour assurer le bien-être de sa population. Aujourd'hui, c'est lui qui est le pionnier de l'agriculture ici au Congo. Et nous disons toujours qu'il est le bâtisseur des grands projets agropastoraux. Ce n'est pas une dépense politique puisque je ne suis pas un politicien, mais il s'agit d'une observation d'un indépendant, d'un professionnel», a-t-il déclaré.

Brice Voltaire Etou Obami s'est réjoui de la concrétisation et de la matérialisation de ce projet qui est l'inauguration de l'antenne de la DDHU à Brazzaville. C'est une reconnaissance, une passerelle et derrière cette petite antenne, on retrouve le monde entier, les investisseurs, les partenaires au développement, les amis du bien-être. Cette antenne assure la passerelle entre le Congo et le monde en ce qui concerne les droits de l'humanité, le bien-être, l'éducation, la protection de l'environnement et le social.

« Nous voulons que les Congolais qui nous suivent, notent dans leur agenda qu'ils ne doivent jamais oublier cet endroit où commence la Déclaration universelle des droits de l'humanité au Congo par les deux ambassadeurs. Nous souhaitons qu'on puisse en avoir d'autres pour que nous jouons pleinement le rôle, car le champ est très vaste et il y a beaucoup à faire. Nous pensons que très prochainement, nous allons avoir la convention entre la DDHU et le Congo.»

Ce sont par ces mots que Brice Voltaire Etou Obami, président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste et expert comptable agréé Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et commissaire aux comptes, gérant du cabinet Cacoges, a remercié Dieu Tout-Puissant et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani.

Notons que Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement en France et présidente de l'association des amis de la DDHU, a envoyé un message d'honneur et de bienveillance au gouvernement congolais, pour avoir permis l'installation de la première antenne de la DDHU en Afrique, particulièrement en République du Congo.