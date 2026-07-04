Afrique: L'Egypte, deuxième pays africain qualifié en huitième de finale du Mondial 2026

Dakar — L'équipe nationale de football d'Egypte s'est qualifiée vendredi en huitième de finale de la coupe du monde en battant l'Australie à la séance des tirs aux buts (1-1, 4-2 après t.a.b), donnant ainsi à l'Afrique une deuxième place dans le top 16 mondial après le Maroc.

Les partenaires de Mohamed Salah vont rencontrer mardi en huitième de finale le vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et le Cap-Vert.

La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RDC, l'Algérie ont tous été éliminés en seizièmes de finale. La Tunisie était la seule équipe africaine éliminée dès le premier tour.

Le Ghana et le Cap-Vert qui affrontent respectivement la Colombie et l'Argentine dans la soirée, ne sont pas encore édifiés.