Afrique: L'Egypte, deuxième pays africain qualifié en huitième de finale du Mondial 2026

3 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football d'Egypte s'est qualifiée vendredi en huitième de finale de la coupe du monde en battant l'Australie à la séance des tirs aux buts (1-1, 4-2 après t.a.b), donnant ainsi à l'Afrique une deuxième place dans le top 16 mondial après le Maroc.

Les partenaires de Mohamed Salah vont rencontrer mardi en huitième de finale le vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et le Cap-Vert.

La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RDC, l'Algérie ont tous été éliminés en seizièmes de finale. La Tunisie était la seule équipe africaine éliminée dès le premier tour.

Le Ghana et le Cap-Vert qui affrontent respectivement la Colombie et l'Argentine dans la soirée, ne sont pas encore édifiés.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.