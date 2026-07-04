Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 4 juillet 2026

revue de presse

Mondial 2026 : L’Égypte en 8es, un Cap-Vert grandiose sort la tête haute

Des milliers de supporters égyptiens ont envahi les rues vendredi pour célébrer la qualification historique de leur sélection en quart de finale de la Coupe du monde, après une victoire face à l’Australie à l’issue de la séance de tirs au but.

Après un match intense conclu sur un score de 1-1 au terme des prolongations, les Pharaons se sont imposés 4-2 aux tirs au but. Hossam Abdulmajid a inscrit le penalty décisif, offrant à l’Égypte sa toute première victoire en phase à élimination directe dans l’histoire de la compétition.

De son côté, le Cap-Vert a quitté la compétition avec les honneurs après une défaite spectaculaire 3-2 contre l’Argentine, championne du monde en titre. À deux reprises, les « Blue Sharks » sont revenus au score, d’abord pendant le temps réglementaire puis en prolongation, avant de céder sur un but contre son camp de Diney Borges à la 111e minute, à la suite d’une tête de Cristian Romero. [Source Africanews]

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RCI/ACTD 2026 : L’IA face au défi des cyberattaques

L’édition 2026 des Africa CIO Tech Days (ACT), qui s’est tenue à la Maison de l’entreprise, à Abidjan-Plateau, a offert un parcours fluide et inspirant, connectant stratégie, innovation et exécution terrain à travers des sessions centrées sur l’automatisation des processus et les opérations augmentées.

Les débats ont mis en lumière la nécessité d’adapter les infrastructures face à l’explosion des données générées par l’Intelligence artificielle (IA). Pacôme Bouadi, responsable chargé des clients BtoB chez Orange Côte d’Ivoire, a présenté la nouvelle filiale du groupe, Orange Cloud and Cyber solutions, créée il y a un an, pour accompagner la productivité des entreprises. [Source Apanews]

Air Mauritius : Quand la compagnie nationale révèle les failles de l’État mauricien

Rapport Kroll, suspensions de cadres, saisie probable de la FCC et de la police, enquêtes sur d’anciens responsables : Air Mauritius traverse une crise institutionnelle majeure. Au-delà des turbulences internes, c’est tout le modèle mauricien, vital pour le tourisme et la connectivité de l’île, qui fait face à ses propres limites de gouvernance.

À Maurice, Air Mauritius incarne un outil de souveraineté et le poumon de l’industrie touristique. C’est un employeur de premier plan et un symbole de fierté nationale. Cette centralité explique pourquoi la crise ouverte par le récent audit interne, résonne bien au-delà de la sphère aéronautique. [Source Afrik.com]

Le président burundais convie l’opposition à des consultations sur la crise en RDC

La Coalition Article 64, qui regroupe plusieurs figures majeures de l’opposition congolaise, a reporté sa marche pacifique prévue le 8 juillet au 22 juillet, après avoir accepté une invitation du président burundais Évariste Ndayishimiye à Gitega. Cette consultation, annoncée vendredi, porte sur la crise politique, sécuritaire et institutionnelle qui secoue la République démocratique du Congo. Si l’initiative semble ouvrir une fenêtre de dialogue, elle soulève néanmoins des interrogations quant à son mandat et sa sincérité.

Jean-Marc Kabund a été le premier à quitter Kinshasa, vendredi soir, suivi par d’autres responsables de la Coalition, dont Delly Sesanga, qui a pu récupérer son passeport saisi par la Direction générale de migration. À ces leaders s’ajoutent des acteurs de poids comme le prix Nobel Denis Mukwege, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l’Église du Christ au Congo. [Source Africapresse]

Kenya : Un hôtel de luxe dans la réserve Masai Mara continue d'alimenter les polémiques

L'hôtel Carlton-Ritz est situé en plein dans la réserve Masai Mara, qui est aussi le lieu de passage de la plus grande migration de mammifère terrestre. Après un premier recours tout juste rejeté contre le projet, des militants kenyans viennent de lancer une nouvelle procédure pour interdire de nouvelles constructions et reconnaitre l'illégalité des bâtiments existants.

Chaque année, ce sont deux millions de gnous, zèbres et gazelles qui traversent la réserve pour la grande migration. Un trésor écologique mis en danger par cet hôtel de luxe.

Gichochi Waweru, l'avocat Kenyan qui porte cette requête, rappelle que les propriétés écologiques de cette réserve sont grandement affectées par cette construction non-autorisée ». La réserve « Masai Mara ne peut pas accueillir plus de projets pour l'instant. C'est pour ça que nous devons lutter pour protéger l'intégrité de la réserve. » [Source RFI]

Déclaration universelle des droits de l’humanité : La première antenne en Afrique ouverte à Brazzaville

La cérémonie d’inauguration de l’antenne de la Déclaration universelle des droits de l’humanité (DDHU) a eu lieu le 30 juin à son siège situé à côté de l’Hôpital militaire Pierre-Mobengo de Brazzaville. La délégation de la DDHU était conduite par son secrétaire général, Christophe Glovannetti, également président de l’Union des nations fédération, une organisation dotée d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies.

L'antenne dédiée aux droits de l’humanité au Congo mais également pour tout le continent africain est placée sous la direction de Brice Voltaire Etou Obami, a indiqué Christophe Glovannetti. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Transformation du lithium : Le Nigeria inaugure la plus grande usine d’Afrique de l’Ouest

Le Nigeria dispose désormais d’une usine de transformation du lithium présentée par les autorités comme la plus importante d’Afrique de l’Ouest. Implantée dans l’État de Nasarawa, cette infrastructure est appelée à traiter jusqu’à trois millions de tonnes de minerai par an.

Lors de son inauguration, le président Bola Tinubu a réaffirmé la volonté de son gouvernement de développer une industrie locale des minerais afin de réduire les exportations de matières premières brutes et de favoriser la création d’emplois. [Source LSI Africa]

État d’urgence hydrique au Gabon : Les fournisseurs d’eau désormais identifiés par des vignettes

À peine vingt-quatre heures après la réunion présidée par le chef de l’État avec les opérateurs économiques impliqués dans la distribution d’eau, le gouvernement est passé à l’action. Ce vendredi 3 juillet 2026, des dizaines de livreurs se sont retrouvés sur le site de FOPI afin de procéder à leur enregistrement et obtenir une vignette d’identification.

Cette opération, pilotée par le ministre de l’Accès universel à l’Eau, Philippe Tonangoye, marque une nouvelle étape dans la gestion de l’état d’urgence hydrique. L’objectif est de recenser les acteurs de la filière et de les intégrer dans un dispositif coordonné avec les forces de police nationale pour assurer une meilleure organisation de la distribution. [Source GabonMediaTime]

Transport aérien : A Lomé, la CEDEAO presse les États d'appliquer la réforme sur les taxes et redevances

6 mois après l'entrée en vigueur officielle de la réforme des redevances aéronautiques décidée par les chefs d'État de la CEDEAO, les pays affichent des niveaux de mise en œuvre inégaux. Réunie à Lomé les 2 et 3 juillet, la 1re session de l'ECATEOC tente de donner corps à une décision dont les effets peinent encore à atteindre les passagers. L'enjeu est de taille, alors que l'Afrique de l'Ouest reste une des régions les plus chères au monde pour voyager par avion.

L'Hôtel 2 Février de Lomé au Togo accueille, depuis le jeudi 2 juillet, la première réunion du Comité de supervision économique du transport aérien de la CEDEAO(ECATEOC). Les travaux réunissent, pendant deux jours, les directeurs généraux de l'aviation civile, les responsables d'aéroports, les compagnies aériennes et les fournisseurs de services de navigation aérienne de l'espace communautaire, sous la présidence du ministre togolais des Transports, Comla KADJE. [Source Agence ecofin]

Affaire Urbain Dangnivo au Benin : Le procès renvoyé au 8 juillet, les avocats appelés à transmettre leurs pièces

Le procès de l’affaire Pierre Urbain Dangnivo a connu un nouveau rebondissement ce vendredi 3 juillet 2026 devant le tribunal de première instance de Cotonou. Après une audience marquée par le témoignage très attendu de l’ancien directeur général de la Police nationale, Louis Philippe Houndégnon, la juridiction a décidé de renvoyer le dossier au 8 juillet pour la lecture des pièces et les plaidoiries.

Avant cette prochaine audience, les avocats des différentes parties disposent jusqu’au mardi 7 juillet 2026 pour transmettre la liste des pièces dont ils souhaitent la lecture devant la juridiction. Le 8 juillet, le tribunal procédera à la lecture de ces pièces avant d’entendre les plaidoiries des avocats, une étape importante dans la suite de cette procédure judiciaire très suivie par l’opinion publique. [Source Beninwebtv]