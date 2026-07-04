Cameroun: Yaoundé - Fini l'anarchie des taxis, place au QR code

Le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, lance une plateforme numérique d'enregistrement obligatoire pour tous les taxis de la capitale, avec QR code individuel et identifiant unique une révolution qui promet de sécuriser les 4 millions d'habitants de l'agglomération.

7 heures du matin. Comme chaque jour, des milliers de Yaoundéens montent à bord des célèbres taxis jaunes pour rejoindre leur travail, leurs études ou leurs familles. Un geste anodin, presque banal. Pourtant, dans quelques mois, ce rituel quotidien ne sera plus tout à fait le même.

Car à partir de ce vendredi, la capitale camerounaise bascule dans une nouvelle ère. Celle du taxi numérique. Celle où chaque conducteur arborera fièrement (ou à contrecoeur) un QR code personnel. Celle où chaque véhicule portera un numéro de portière unique, traçable, infalsifiable. Celle où le passager pourra enfin savoir à qui il confie sa vie.

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Mais derrière cette promesse de modernité se cache une véritable révolution administrative, sociale et sécuritaire. Une révolution qui fait trembler les syndicats de chauffeurs, qui divise l'opinion publique, et qui pourrait bien changer à jamais le visage du transport urbain au Cameroun.

Un arrêté historique signé le 25 juin 2026

Tout commence par un arrêté municipal. Un simple document administratif, signé le 25 juin 2026 par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana. Mais derrière ce texte, c'est toute l'architecture du transport urbain de la capitale qui se réinvente.

L'arrêté institue l'enregistrement numérique obligatoire des propriétaires et conducteurs de taxis opérant dans la capitale camerounaise. Concrètement, tous les taxis jaunes titulaires d'une licence de première catégorie doivent désormais s'inscrire sur une plateforme unique : Taxi-Yaoundé.com.

"Une opération entièrement gratuite, qui pourra s'effectuer en ligne sur la plateforme dédiée, ainsi qu'auprès des équipes déployées à l'Hôtel de ville et dans les mairies d'arrondissement".

La GIZ dans les coulisses de la révolution

Ce projet n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un partenariat stratégique entre la Communauté urbaine de Yaoundé et la coopération allemande, à travers la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Un appui technique précieux qui a permis de développer une plateforme centralisée, capable de collecter, stocker et gérer les données de milliers de professionnels du transport. Car l'ambition de la ville est double : disposer d'une base de données actualisée des professionnels du secteur et vérifier que les conditions d'exercice sont effectivement remplies.

Le QR code : nouvel ADN du taxi yaoundéen

Au coeur du dispositif : le QR code. Une fois enregistré, chaque conducteur recevra gratuitement un identifiant unique sous cette forme. Un véritable passeport numérique qui le suivra partout, sur toutes les routes de la capitale.

Parallèlement, chaque véhicule se verra attribuer un numéro de portière unique, qui remplacera l'ancienne signalétique jugée obsolète. Finis les numéros artisanaux, place à un système d'identification moderne, fiable et infalsifiable.

"La réforme prévoit la création d'une base de données centralisée et l'attribution d'un identifiant numérique obligatoire unique à chaque taxi et à chaque conducteur afin d'améliorer la traçabilité du secteur".

Les documents exigés : un filtrage administratif sans précédent

L'arrêté municipal ne se contente pas de recenser les taxis. Il organise un véritable filtrage administratif, destiné à identifier qui exploite, qui conduit, et avec quels documents.

Les propriétaires devront produire :

- Carte nationale d'identité

- Carte grise

- Licence de transport de première catégorie

- Carte de transport public

- Certificat de visite technique

- Assurance de quatrième catégorie A

- Justificatif d'Impôt général synthétique

Les conducteurs, de leur côté, devront présenter :

- Carte nationale d'identité

- Permis de conduire de catégorie B

- Certificat de capacité modèle T

- Badge professionnel d'identification

- Photo d'identité

- Carte de résidence (pour les conducteurs étrangers)

"Ce volet documentaire montre que la mairie entend faire de l'enregistrement numérique un outil de mise en conformité plus qu'un simple fichier d'identification".

Le compte à rebours est lancé

L'opération d'enregistrement a officiellement débuté le 3 juillet 2026 et se poursuivra jusqu'au 5 octobre 2026.

Passé ce délai, la mairie promet une réponse ferme : tout taxi non enregistré circulant dans la ville de Yaoundé sera systématiquement mis en fourrière.

Un message clair adressé à l'ensemble des acteurs du secteur : la numérisation n'est pas une option, c'est une obligation.

Sécurité et confidentialité : les deux faces de la même pièce

Derrière cette réforme, un objectif majeur : renforcer la sécurité des usagers. Dans une agglomération de plus de 4 millions d'habitants, où les taxis constituent le principal mode de déplacement quotidien, la question de la sécurité est cruciale.

"L'identification numérique des taxis et de leurs conducteurs devrait faciliter les contrôles, limiter les fraudes, améliorer le suivi des véhicules autorisés à circuler et renforcer la protection des usagers".

Mais cette collecte massive de données soulève des questions légitimes sur la confidentialité. Les autorités municipales se veulent rassurantes : "les données collectées serviront exclusivement à la modernisation, à la sécurisation et à la digitalisation du transport urbain", et "l'accès sera réservé aux seuls services habilités".

Une réforme qui s'inscrit dans un projet plus vaste

La plateforme Taxi-Yaoundé s'intègre dans le Projet de mobilité urbaine de Yaoundé, soutenu par plusieurs partenaires internationaux. Ce projet ambitieux place désormais la donnée numérique au coeur de la gouvernance locale.

Au-delà de la modernisation administrative, la réforme répond aux enjeux de sécurité auxquels est confronté le transport urbain. Elle vise à formaliser un secteur noyé dans l'informel, à améliorer la gouvernance des transports et à limiter les fraudes.

Les défis à venir

Reste à savoir si la logistique de déploiement sera à la hauteur de l'ambition affichée alors que les acteurs du secteur s'apprêtent à passer au crible du contrôle numérique.

Les syndicats de chauffeurs, traditionnellement méfiants face aux réformes, observeront de près la mise en oeuvre de ce dispositif. Les passagers, eux, attendent des résultats concrets en matière de sécurité et de qualité de service.

Car comme le souligne un commentateur sur les réseaux sociaux : "La corruption va diminuer sur les routes. Tu as le numéro sur ta portière, tu es ok avec tous les autres papiers, plus de confiscation de dossiers ici et là. Tu n'as pas de numéro sur ta portière, tu es suspect".