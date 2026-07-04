Sénégal: Sabodala-Khossanto - SGO investit plus de 880 millions FCFA dans des infrastructures structurantes

Sabodala Gold Operations (SGO) poursuit sa politique de responsabilité sociétale avec un investissement de plus de 880 millions de FCFA dans les communes de Sabodala et de Khossanto. Lors d'une tournée d'inspection, le directeur général de SGO, Abdoul Aziz Sy, a présenté plusieurs projets destinés à améliorer durablement les conditions de vie des populations à travers des infrastructures de santé, d'éducation, de désenclavement, de sport et d'autonomisation économique.

À Khossanto, la délégation a lancé les travaux d'un dalot (141,4 millions FCFA), d'une école primaire (51,6 millions FCFA) et de la clôture de l'annexe de la mairie (11,9 millions FCFA). À Sabodala, la première pierre de l'unité de transformation du GIE Musso Wakilo (36,6 millions FCFA) a été posée afin de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Une trentaine de femmes ont déjà été formées à la transformation des fruits et légumes. Le stade municipal, financé à hauteur de 137,3 millions FCFA, complète ce dispositif en favorisant la cohésion sociale.

Le projet phare reste toutefois la route communautaire Madina Sabodala-Tenkoto, longue de 25 km et financée à 320 millions FCFA. « C'est un projet structurant qui répond à une demande des populations. Cette route va désenclaver la zone, améliorer la mobilité et réduire les coûts de transport », a souligné Abdoul Aziz Sy, rappelant que tous les projets sont issus des besoins exprimés par les communautés.

La tournée s'est poursuivie à Makhana avec la réhabilitation des bassins piscicoles (24,7 millions FCFA), destinée à renforcer la sécurité alimentaire et les revenus des femmes. « Cet accompagnement va nous aider à être autonomes financièrement. Nous ne pouvons pas parler de développement sans les femmes », a déclaré Djénaba Dangnokho, présidente des groupements féminins.

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À Tenkoto, la délégation a visité un poste de santé de 87,3 millions FCFA et un centre d'accueil communautaire de 74,3 millions FCFA. Pour le chef de village, Bambo Cissokho, ces réalisations constituent « un immense soulagement pour les populations » et témoignent de l'excellente collaboration entre SGO et les communautés.

L'adjoint au sous-préfet de Sabodala, Arouna Diedhiou, a salué une démarche participative où les projets naissent des besoins des populations, tandis que la députée Hamdiata Diaby a insisté sur la nécessité d'assurer l'entretien des infrastructures afin de garantir leur pérennité.

Au-delà des ouvrages, SGO entend également renforcer le tissu économique local. Selon Abdoul Aziz Sy, 80 % des achats de la société sont réalisés auprès d'entreprises sénégalaises, avec une priorité accordée aux entrepreneurs des communes hôtes. La mine emploie par ailleurs près de 1 800 personnes, dont 50 % sont originaires de l'arrondissement de Sabodala.

La veille, le responsable de la SGO avait accueilli la finale du Tournoi de la Fraternité, rassemblant jeunes, populations et travailleurs de la mine dans une même célébration du vivre-ensemble.

À travers ces investissements, SGO entend démontrer que l'exploitation minière peut constituer un moteur de développement durable, fondé sur le dialogue avec les communautés, la promotion de l'emploi local et la réalisation d'infrastructures à fort impact social.