Sénégal: Prévention des inondations - Vers l'aménagement de sites d'hébergement dans les zones à risque

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a demandé aux ministres en charge de l'Hydraulique, de l'Action sociale et de la Santé de mettre en place, sans délai, des sites d'hébergement destinés aux populations vivant dans les zones les plus exposées aux inondations.

Cette instruction, d'après l'APS, a été donnée lors d'un conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations, selon un document du Secrétariat général du gouvernement. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'adopter une approche anticipative en prévoyant des sites d'accueil provisoires, des moyens logistiques adaptés, des équipements sociaux ainsi qu'une couverture sanitaire pour les personnes qui pourraient être affectées.

Dans cette dynamique, Ahmadou Al Aminou Lo a également demandé aux ministères concernés d'identifier l'ensemble des localités riveraines des fleuves présentant un risque élevé d'inondation en cas de débordement. Le Premier ministre a, par ailleurs, insisté sur une meilleure coordination des lâchers d'eau des barrages de Diama et de Manantali. Il a recommandé une planification concertée avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), afin d'anticiper les crues et d'en réduire les conséquences sur les populations et les infrastructures.

Sur le plan agricole, il a invité le gouvernement à mieux organiser les cultures de décrue à travers une planification spatiale rigoureuse. L'objectif est de limiter les pertes agricoles et de sécuriser les productions dans les zones concernées.

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Le chef du gouvernement a également demandé au ministre, secrétaire général du gouvernement, de préparer un projet d'arrêté portant création d'un comité interministériel chargé d'étudier les conditions de transfert à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) des ouvrages d'assainissement réalisés par d'autres structures publiques, notamment le Projet d'atténuation des effets induits par les inondations au Sénégal (PAEIS) et l'Agence de développement municipal (ADM). Ce comité sera placé sous la coordination de la Primature et du ministère de l'Hydraulique.

Dans le cadre de la valorisation des ressources en eau, Ahmadou Al Aminou Lo a aussi encouragé les ministres chargés de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Assainissement à développer des projets agricoles et piscicoles autour des exutoires naturels, des lacs revitalisés et des bassins de rétention.

Il a, en outre, demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de soumettre prochainement au Conseil des ministres la Stratégie nationale de gestion intégrée du risque d'inondation en vue de son adoption.

Le document souligne également la volonté du gouvernement de renforcer le système national d'alerte précoce grâce à l'installation de radars météorologiques, de réseaux automatiques d'observation pluviométrique et de dispositifs de surveillance des bassins fluviaux dans plusieurs régions du pays.