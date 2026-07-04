Afrique: Coupe du monde 2026 - L'Égypte fait tomber l'Australie et rejoint les huitièmes de finale

L'Égypte s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire face à l'Australie à l'issue de la séance des tirs au but (4-2), vendredi. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Les Pharaons ont ouvert le score dès la 13e minute grâce à Emam Ashour, auteur d'une tête victorieuse sur un centre de Karim Hafez. L'Australie est revenue dans la rencontre à la 55e minute à la faveur d'un but contre son camp du défenseur égyptien Mohamed Hany.

Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence durant le reste du temps réglementaire, ni pendant les prolongations.

La qualification s'est donc jouée aux tirs au but. Les Égyptiens ont transformé quatre de leurs tentatives, tandis que les Australiens ont manqué deux tirs, offrant la victoire aux hommes d'Hossam Hassan.