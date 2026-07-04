Afrique: Mondial des Africains - Les Black Stars rêvent d'un exploit face à la Colombie

Dans la nuit du vendredi au samedi 4 juillet, à 1h30 GMT, l'Arrowhead Stadium de Kansas City sera le théâtre d'un duel prometteur entre le Ghana et la Colombie pour une place en huitièmes de finale.

Personne ou presque ne voyait les Black Stars à ce stade de la compétition. Pourtant, les hommes de Carlos Queiroz ont su arracher leur qualification au terme d'une phase de groupes loin d'être spectaculaire mais terriblement efficace. Un match nul (0-0) face à l'Angleterre puis une courte mais précieuse victoire (1-0) contre le Panama leur ont permis de terminer parmi les meilleurs troisièmes avec quatre points.

Cette qualification a une saveur particulière pour le Ghana. Pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010, les Black Stars retrouvent la phase à élimination directe. Seize ans après leur incroyable parcours jusqu'en quarts de finale, ils espèrent écrire une nouvelle page de leur histoire et, pourquoi pas, faire oublier le souvenir toujours douloureux du penalty manqué par Asamoah Gyan face à l'Uruguay qui avait privé tout un peuple, tout un continent d'une première demi-finale mondiale.

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Mais le défi qui les attend est immense. En face se présente une Colombie impressionnante depuis le début du tournoi. Les hommes de Néstor Lorenzo ont dominé le groupe K avec sept points grâce à des victoires contre la RD Congo et l'Ouzbékistan avant de valider la première place avec un match nul (0-0) face au Portugal. Les Cafeteros séduisent par leur équilibre entre maîtrise technique et efficacité dans les transitions.

Luis Díaz en est la principale arme offensive. L'ailier du Bayern Munich, capable de faire des différences à tout moment, sera épaulé par James Rodríguez qui est toujours aussi élégant dans l'organisation du jeu. Le latéral droit de Crystal Palace, Daniel Muñoz, sera lui aussi très attendu. Déjà auteur de deux buts dans cette Coupe du monde, il représente une véritable arme offensive pour la Colombie.

Si la sélection sud-américaine fait figure de favorite, le Ghana possède des arguments pour lui compliquer la tâche. Carlos Queiroz a bâti une équipe disciplinée, difficile à contourner et particulièrement solide défensivement. Une vraie forteresse. L'attaque redoutable de l'Angleterre n'a rien pu faire pour Face à une sélection colombienne redoutable en contre-attaque, la moindre erreur pourrait toutefois coûter très cher. La bataille du milieu de terrain devrait d'ailleurs être l'une des clés de cette rencontre. Le duel entre Thomas Partey et Jefferson Lerma sera déterminant et sera certainement le duel à suivre absolument de très près.

Devant, les Ghanéens compteront également sur Antoine Semenyo. Toujours muet dans cette Coupe du monde malgré une excellente saison en club, l'attaquant de Manchester City conserve cette capacité à faire la différence sur une seule action. Les Black Stars auront besoin que leurs leaders répondent présents pour espérer créer la surprise.

Le coup d'envoi de cette affiche est prévu ce vendredi 4 juillet à 1h30 GMT, à l'Arrowhead Stadium de Kansas City.