Cote d'Ivoire: Régulation du secteur audiovisuel - Brou Aka Pascal prend les rênes de la Haca

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (Haca) a un nouveau président.

Par décision du Chef de l'État, Alassane Ouattara, Brou Aka Pascal a été nommé à la tête de l'organe chargé de la régulation du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire.

La nomination du nouveau président marque une étape importante pour cette institution, dont la mission est de garantir le respect des règles encadrant les médias audiovisuels et de veiller à la préservation du pluralisme de l'information.

Réagissant à cette décision, Brou Aka Pascal a exprimé sa reconnaissance au Président de la République pour la confiance placée en sa personne. « Je tiens à lui exprimer ma très profonde gratitude pour cette marque renouvelée de confiance », a-t-il déclaré.

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Conscient des défis liés à ses nouvelles fonctions, le nouveau patron de la Haca a assuré qu'il abordait cette responsabilité avec humilité et détermination. Aussi a-t-il souligné mesurer pleinement l'honneur qui lui est fait ainsi que l'importance des missions qui l'attendent à la tête de l'institution.

« J'accueille cette nomination avec humilité et un profond sens du devoir. Je m'engage à exercer cette haute mission avec intégrité, impartialité, rigueur, responsabilité et dévouement », a-t-il affirmé.

Cette prise de fonction intervient dans un environnement médiatique en constante évolution, marqué par l'essor du numérique, la multiplication des plateformes de diffusion et les exigences croissantes en matière de régulation de l'information.

Au-delà de ses remerciements aux autorités, Brou Aka Pascal a également rendu hommage à Dieu, attribuant son parcours professionnel aux bénédictions divines. « Je voudrais également rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, dont la grâce et les bénédictions ont constamment accompagné mon parcours », a-t-il indiqué.

À travers cette nomination, les regards sont désormais tournés vers les orientations que le nouveau président entend donner à la HACA afin de consolider son rôle de garant d'un paysage audiovisuel professionnel, équilibré et respectueux des principes démocratiques.