Ile Maurice: Découverte d'une fraude bancaire de Rs 80 000

Un habitant de Rose-Belle a porté plainte après avoir découvert une opération frauduleuse sur son compte bancaire auprès de la succursale de la Mauritius Commercial Bank (MCB) de sa localité.

Dans sa déposition, l'homme âgé de 28 ans dit avoir constaté, en consultant son compte, le 1eᣴ juillet vers 22 h 15 via le Mobile banking, qu'un montant de Rs 80 000 a été prélevé de son compte sans son autorisation. Surpris par cette transaction inhabituelle, il a immédiatement contacté la hotline de la banque, qui lui a confirmé le blocage de sa carte bancaire et indiqué qu'un retrait avait été effectué en agence à l'aide d'un formulaire de retrait.

Le lendemain matin, 2 juillet, il s'est rendu à la MCB de Rose-Belle où il a rencontré le manager de la succursale. Après vérification interne, la banque a confirmé le retrait des Rs 80 000. Le plaignant a toutefois catégoriquement nié en être l'auteur ou d'avoir donné une quelconque autorisation à ce retrait.

Rs 47 000 de plus

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Il a également affirmé qu'un individu aurait utilisé frauduleusement sa carte d'identité pour effectuer l'opération. L'affaire a pris une nouvelle tournure dans l'après-midi, lorsqu'il a été informé par la police de Rose-Belle qu'un homme avait tenté de retirer Rs 47 000 supplémentaires de son compte, en présentant sa carte d'identité, suscitant les soupçons du personnel bancaire.

Convoqué au poste de police, le plaignant a identifié le suspect. Il s'agit d'un habitant de Gros-Billot qu'il connaît. Avec son consentement, une fouille corporelle a été effectuée sur le suspect, permettant la saisie de Rs 13 400 en espèces ainsi que six formulaires de retrait datés du 2 juillet, portant les coordonnées bancaires de la victime et une signature présumée.

Le suspect a été arrêté puis placé en détention au poste de police de Rose-Belle.