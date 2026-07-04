Afrique: L'Argentine s'en sort de justesse face au Cap-Vert et défiera l'Égypte en 8eᣵ

Au terme d'un match d'anthologie qui s'est étiré jusqu'aux prolongations, l'Argentine a fini par briser le rêve du Cap-Vert (3-2, a.p.). Bousculée comme rarement, l'Albiceleste valide son billet pour les huitièmes de finale où l'attend un choc face à l'Égypte.

Messi lance le champion, le Cap-Vert répond présent

Le casting de ce 16e de finale offrait un duel des extrêmes : d'un côté, le tenant du titre argentin, armé de son trio Messi-Martínez-Almada ; de l'autre, le Petit Poucet cap-verdien, emmené par ses cadres Ryan Mendes et Nuno Da Costa pour sa toute première participation.

Malgré le monopole du ballon, les hommes de Lionel Scaloni ont mis du temps à se montrer dangereux. Après une première alerte signée Lionel Messi (15e) puis un coup franc capté par Vozinha (18e), la lumière est venue de la Pulga. Parfaitement lancé dans le dos de la défense par Lisandro Martínez, le capitaine argentin a ajusté le portier adverse pour inscrire son 7e but du tournoi (1-0, 29e). Avant la pause, Vozinha s'est interposé avec brio face à Enzo Fernández (45e) pour maintenir les siens en vie.

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L'exploit des Requins Bleus en seconde période

En seconde période, l'Argentine a baissé de rythme, laissant les Requins Bleus s'enhardir. Après une première tentative trop centrale (54e), Deroy Duarte a fait chavirer ses supporters : idéalement servi sur la droite de la surface par Ryan Mendes, le milieu cap-verdien a trompé Emiliano Martínez d'une frappe croisée chirurgicale (1-1, 59e).

Dos au mur, l'Argentine a buté sur un Vozinha en état de grâce. Le gardien cap-verdien a remporté son face-à-face avec Messi (63e) avant de repousser ses deux coups francs magistraux (73e et 90e+5). Solide, la défense a tenu bon grâce à un tacle salvateur de Roberto Lopes (81e), arrachant ainsi des prolongations méritées.

Des prolongations électriques

Le début de la prolongation a immédiatement souri à l'Albiceleste. Sur un corner de Messi prolongé de la tête par Mac Allister, Lisandro Martínez a catapulté le cuir dans la lucarne gauche (2-1, 92e). Mais ce Cap-Vert a du coeur. Juste avant le changement de côté, Sidny Cabral a déclenché une frappe enroulée splendide depuis l'extérieur de la surface pour nettoyer la lucarne d'Emiliano Martínez (2-2, 103e).

C'est finalement sur un coup de pied arrêté que le destin du match s'est scellé. À la réception d'un énième corner, le défenseur Cristian Romero a placé une tête victorieuse pour redonner un avantage définitif aux siens (3-2, 111e). Dans les derniers instants, "Dibu" Martínez a dû s'employer sur un coup franc surpuissant de Cabral (116e) pour valider définitivement la qualification argentine.

Le choc des 8es : L'Argentine affrontera l'Égypte, qualifiée plus tôt aux tirs au but face à l'Australie, pour une place en quarts de finale.