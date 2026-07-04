Afrique: La Colombie élimine le Ghana en patron et file en 8eᣵ face à la Suisse !

La nuit du vendredi au samedi marquait la clôture des seizièmes de finale de la Coupe du Monde. Dans la foulée de la qualification laborieuse de l'Argentine face au Cap-Vert (3-2 après prolongations), la Colombie, leader de son groupe lors de la phase précédente, passait un test important. Les Sud-Américains retrouvaient sur leur chemin le Ghana, désormais dirigé par leur ancien sélectionneur Carlos Queiroz.

Pour ce duel, le staff colombien a choisi de reconduire la charnière centrale composée de Davinson Sanchez et Jhon Lucumi. Sur le front de l'attaque, Jhon Cordoba a été titularisé aux côtés de James Rodriguez et Luis Diaz, reléguant Luis Suarez sur le banc. Côté ghanéen, l'organisation s'est voulue compacte, s'appuyant sur Thomas Partey dans le rôle de sentinelle, tandis que Jordan Ayew menait l'animation offensive épaulé par Inaki Williams et Antoine Semenyo.

Une première période physique et dominée par les Cafeteros

La rencontre a débuté sur un rythme soutenu avec une tentative axiale de Thomas Partey dès la 1re minute, qui a fui le cadre sur la gauche. L'engagement physique intense des premières minutes a rapidement fait des dégâts, provoquant les sorties sur blessure du Colombien Jhon Cordoba (8e) puis du Ghanéen Marvin Senaya (13e).

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Plus entreprenante, la Colombie a logiquement ouvert le score à la 14e minute : à la suite d'un centre venu de la droite signé Luis Suarez, Jhon Arias a trompé le gardien d'une frappe ajustée sur la droite du but (1-0). Les Cafeteros ont ensuite installé leur monopole sur le ballon face à un bloc ghanéen particulièrement passif et recroquevillé en défense.

Il a fallu attendre la 37e minute pour voir une réaction des Black Stars via une frappe contrée d'Antoine Semenyo qui est passée au-dessus. La réplique colombienne a été immédiate. À la 39e minute, Gustavo Puerta a distillé un ballon piqué pour Luis Diaz sur la gauche de la zone de vérité, mais la reprise de l'ailier du Bayern Munich a frôlé le cadre. Dans la foulée, Luis Suarez a vu sa tentative de la tête passer à droite (42e), avant que Lawrence Ati Zigi ne s'interpose de justesse sur sa ligne suite à un centre de Daniel Munoz repris de la tête par Johan Mojica au second poteau (45e +1).

Une maîtrise colombienne stérile mais suffisante

Au retour des vestiaires, les Colombiens ont maintenu leur emprise sur le jeu. À la 55e minute, Lawrence Ati Zigi a dû s'employer pour repousser une frappe enroulée de Gustavo Puerta depuis le côté gauche de la surface. Une minute plus tard, Luis Diaz a cru doubler la mise en coupant un centre de Jhon Arias, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu (56e). L'attaquant du Bayern Munich a ensuite manqué un face-à-face crucial en butant sur le portier ghanéen (58e).

Malgré une poussée constante, la Colombie n'a pas réussi à se mettre définitivement à l'abri. En face, le Ghana s'est montré trop inoffensif pour espérer égaliser, hormis sur une tentative non cadrée à la gauche des buts signée Thomas Partey (69e).

En fin de match, les occasions se sont multipliées pour les Sud-Américains : une tête de Davinson Sanchez captée par le gardien (81e), un missile puissant de Juan Fernando Quintero qui a rasé le poteau droit (84e), et enfin une ultime tête de Richard Rios qui est passée à gauche du cadre dans le temps additionnel (90e +1).

Faute de réalisme, le score est resté inchangé. Cette courte mais précieuse victoire 1-0 permet à la Colombie d'éliminer le Ghana et de valider son billet pour les huitièmes de finale, où elle affrontera la Suisse.