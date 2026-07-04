Afrique: L'Égypte s'offre l'Australie au bout du suspense et file en 8eᣵ

L'Égypte a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 ce vendredi soir à l'AT&T Stadium d'Arlington. Au terme d'un match indécis et intense, les Pharaons ont éliminé l'Australie aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.).

Une entame rythmée et réaliste

Pour ce 16e de finale entre outsiders, le sélectionneur australien Tony Popovic misait sur un 5-2-3 avec le trio Irankunda-Metcalfe-Volpato devant. En face, l'Égypte s'organisait en 4-2-3-1, portée par un quatuor offensif redoutable : Ziko, Salah, Ashour et Marmoush.

Les Socceroos ont allumé la première mèche dès la 3e minute, mais la tentative du gauche de Volpato est venue heurter la barre transversale. Passée cette alerte, l'Égypte a immédiatement puni son adversaire : sur un coup franc repoussé, Hafez a centré pour Emam Ashour, qui a ouvert le score de la tête (0-1, 13e). Maîtres du ballon, les Pharaons ont géré leur avance face à des Australiens trop timides, à l'image d'une frappe d'Aziz Behich facilement captée par Shobeir à la 36e minute.

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L'Australie recolle, la décision aux tirs au but

Dès la reprise, Omar Marmoush (Manchester City) a frôlé le but du break en manquant le cadre de peu (46e). Contre le cours du jeu, l'Australie a pourtant réussi à égaliser dix minutes plus tard. Sur un coup franc excentré d'O'Neill, le défenseur égyptien Hany a malencontreusement trompé son propre gardien de la tête (1-1, 55e).

Malgré les changements de part et d'autre -- avec notamment les entrées de Hassan et Abdelmaguid pour l'Égypte, et de Touré et Hrustic pour l'Australie --, le score n'a plus évolué. Dans le temps additionnel, le gardien australien Beach a tout de même dû sortir un arrêt miraculeux sur une tête de Rabia (90+4e) pour arracher les prolongations.

Épuisées, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager durant la demi-heure supplémentaire. Juste avant la séance fatidique, Popovic a tenté un coup tactique en remplaçant son gardien Beach par Ryan. Un pari perdant : plus adroits, les Pharaons se sont imposés 4 tirs au but à 2, scellant leur qualification grâce au dernier penalty réussi par Hossam Abdelmaguid.

Prochaine étape : En 8es de finale, l'Égypte affrontera le vainqueur du duel entre l'Argentine et le Cap-Vert.