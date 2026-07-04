Ile Maurice: Un garde-chiourme arrêté avec près de 41 grammes de cannabis

Prakash Akshay Caumal, garde-chiourme de 33 ans, en poste à la prison de Beau-Bassin, se retrouve au coeur d'une enquête de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) après la découverte de près de 41 grammes de cannabis en sa possession. Il a été arrêté jeudi, le 2 juillet, et fait l'objet d'une accusation provisoire de «drug dealing - possession of cannabis for the purpose of delivering with aggravating circumstances».

Les limiers de l'ADSU, placés sous la responsabilité de l'inspecteur Gangaram, se sont rendus à la prison de Beau-Bassin vers 8 h 30 jeudi, à la demande de la direction de l'établissement pénitentiaire. Les responsables de la prison avaient signalé leurs soupçons concernant ce gardien de prison, qu'ils pensaient être en possession de substances illicites.

Dans un premier temps, les policiers ont procédé à une fouille de son véhicule. À l'intérieur, ils ont découvert une boîte violette portant la mention Fusion Pod System Liquideo, contenant une cigarette électronique ainsi que trois capsules aux saveurs «Fruit Rouge», «Fruit du Dragon» et «Menthe». Ces produits étant interdits dans l'île, ils ont été saisis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prakash Akshay Caumal a ensuite été conduit dans la salle de contrôle de sécurité de la prison où une fouille corporelle approfondie a été effectuée. Les policiers ont découvert un colis enveloppé de ruban adhésif noir. En l'ouvrant, ils ont mis la main sur 20 sachets en cellophane renfermant du cannabis. Le poids total de la drogue a été établi à 40,99 grammes.

Les enquêteurs ont également saisi un paquet contenant 20 cigarettes, 153 feuilles à rouler ainsi qu'un téléphone portable. Ces objets ont été placés sous scellés afin de permettre la poursuite des investigations. Dans la foulée, une perquisition a été effectuée au domicile du suspect à Glen Park, Vacoas. Aucun autre objet ou produit susceptible de faire progresser l'enquête n'y a été découvert.

Le trentenaire a été arrêté et conduit au poste de police de Stanley. L'enquête se poursuit désormais afin de déterminer l'origine de la drogue, sa destination ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s'est retrouvée en possession de Prakash Akshay Caumal.

Les enquêteurs cherchent notamment à établir si les stupéfiants étaient destinés à être introduits au sein de l'établissement carcéral ou s'ils étaient liés à un autre réseau de trafic.