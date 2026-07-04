Afrique de l'Est: Les ambassadeurs saluent l'importance stratégique de l'Éthiopie pour l'investissement, le commerce et la sécurité régionale

Addis Ababa — Les diplomates ont souligné l'importance stratégique de l'Éthiopie en tant que destination d'investissement, favorisant le commerce et la sécurité régionale.

Dans des propos recueillis par l'ENA, les ambassadeurs d'Oman et de Roumanie en Éthiopie ont salué les progrès économiques rapides de l'Éthiopie et son influence croissante à travers l'Afrique.

Le chef de la mission d'Oman en Éthiopie, Afkar Al Farsi, a décrit l'Éthiopie comme un pays pivot dans la région en raison de sa vaste superficie, de son économie en pleine expansion et de sa connectivité régionale croissante.

Il a déclaré que les efforts de l'Éthiopie pour améliorer la productivité agricole, associés à ses solides réseaux de transport, ont renforcé sa position de plaque tournante régionale.

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« La présence de la plus grande compagnie aérienne d'Afrique contribue également de manière significative à l'intégration régionale et continentale », a-t-il ajouté.

M. Al Farsi a souligné que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et Oman n'ont cessé de s'approfondir grâce à des échanges officiels de haut niveau, à l'expansion des échanges commerciaux et à une coopération croissante en matière d'investissement.

Il a indiqué que les échanges commerciaux entre les deux pays sont déjà intenses : Oman exporte des produits sidérurgiques et des palettes en plastique vers l'Éthiopie, tandis que l'Éthiopie exporte du café, du sésame et d'autres produits agricoles vers Oman.

« Il existe un fort potentiel d'expansion des échanges commerciaux, notamment grâce à l'exportation de produits périssables éthiopiens vers Oman », a-t-il déclaré.

L'envoyé a également identifié l'agriculture, l'industrie manufacturière et la construction comme des secteurs prometteurs pour les investisseurs omanais, soulignant que les projets immobiliers et de développement des infrastructures en cours en Éthiopie offraient des opportunités d'investissement intéressantes.

L'ambassadrice de Roumanie en Éthiopie, Julia Pataki, a également mis en avant le rôle croissant de l'Éthiopie dans la promotion de l'intégration économique régionale et le maintien de la paix et de la sécurité.

Elle a déclaré que l'Éthiopie restait l'une des économies africaines connaissant la croissance la plus rapide, soulignant que le libre-échange et l'intégration des marchés étaient essentiels pour accélérer le développement économique dans toute la région.

Mme Pataki a souligné que l'Éthiopie apporte une contribution importante à la paix et à la stabilité régionales tout en favorisant une coopération continentale plus large.

Elle a également noté que le statut d'Addis-Abeba en tant que siège de l'Union africaine renforce la position de l'Éthiopie en tant que plateforme de premier plan pour la diplomatie, l'intégration régionale et les efforts collectifs visant à relever les défis communs de l'Afrique.

L'ambassadrice a ajouté que l'influence régionale de l'Éthiopie devrait continuer à s'étendre en associant sa transformation économique à des initiatives plus solides en matière de sécurité et de coopération régionales.