Congo-Kinshasa: Sud-Ubangi - 7,7 millions USD pour relancer le CDI Bwamanda et les activités agricoles

Le Gouvernement congolais, par l'intermédiaire du ministère de l'Économie nationale et du Fonds de régulation économique (FOREC), a lancé vendredi 3 juillet à Bwamanda le Programme de relance agricole dans le Sud-Ubangi (PRASUB). Ce projet, doté d'un financement de 7,7 millions USD, vise à redonner à la province sa vocation agricole historique.

Le programme prévoit :

L'encadrement de 2 000 producteurs agricoles

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La structuration de 80 organisations paysannes et de 20 associations villageoises d'épargne et de crédit

La réhabilitation de 290 km de routes de desserte agricole

L'acquisition de 5 camions pour le transport

La construction de 2 silos de stockage

L'installation d'une unité de transformation du soja

La distribution d'intrants agricoles certifiés et l'accompagnement technique des producteurs.

Le coordonnateur du CDI Bwamanda, Édouard Sangi, a assuré de la bonne gestion et de la transparence du programme : « Nous voulons être des modèles pour bien gérer, bien faire les choses », a-t-il affirmé.

Le secrétaire exécutif du FOREC, Jean-Paul Nemoyato, a qualifié ce projet de renaissance agricole pour la province, rappelant qu'il s'agit du premier projet agricole financé par le FOREC.

Le gouverneur intérimaire du Sud-Ubangi, Jean-René Galigwa, estime que cette initiative favorisera le désenclavement des zones de production, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Ce projet est né de la mission effectuée en octobre 2025 par le vice-Premier ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui avait identifié le fort potentiel agricole de la province, mais aussi ses principaux obstacles : l'enclavement, la faible qualité des semences et le déficit d'infrastructures de stockage et de transformation.