Congo-Kinshasa: Au moins 18 morts dans une attaque de drones dans le territoire de Fizi

Au moins dix-huit personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors de bombardements de drones du M23 et de ses alliés survenus vendredi 3 juillet au matin dans le village de Mulima, selon l'administrateur du territoire de Fizi (Sud-Kivu).

« On dénombre de nombreuses victimes parmi les femmes, les hommes et les enfants, ainsi que des pertes de bétail. Les infrastructures sanitaires et scolaires ont été détruites, et plusieurs élèves ont vu leurs écoles anéanties dans les villages de Mulima, Kangouli et leurs environs », a détaillé l'administrateur du territoire de Fizi, Samy Badibanga.

Selon lui, les humanitaires qui assistent les déplacés internes dans les moyens et hauts plateaux de Fizi signalent également « plusieurs blessés. Plus de dix-huit morts ont été recensés parmi ces déplacés internes ».

Par ailleurs, des mouvements massifs de population sont observés vers les centres de Baraka, Kananda, Mukera, Kichoula et Lumania, sans protection adéquate.

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Les autorités du territoire de Fizi « condamnent avec la plus grande fermeté les violations répétées du territoire national par des avions rwandais ».

Ces attaques sont la conséquence des combats intenses signalés depuis jeudi dernier entre les FARDC et les rebelles de l'AFC/M23 dans cette partie du Sud-Kivu, indique la même source.

Par ailleurs, ce même vendredi, des affrontements similaires ont opposé les FARDC, appuyées par les combattants Wazalendo, aux rebelles du M23 vers Kaziba, dans les hauts plateaux de Mubugu, Kange et Namubula. Selon des sources locales, ces combats sont également à l'origine de nouvelles tensions dans la région.