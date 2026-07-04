Soudan: Le Ministre des AE passe en revue avec le HCDH les crimes par la milice terroriste

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, s'est entretenu avec le Haut-Commissaire des droits de l'homme, M. Volker Türk, et ses principaux collaborateurs sur les crimes commis par la milice terroriste et ses attaques contre les civils, en mettant l'accent sur les récents attaques visant la ville Al-Obeid.

C'était fait en marge de sa participation à la séance spéciale concernant la situation à Al-Obeid et dans ses environs au Conseil des droits de l'homme.

Le Ministre a également abordé la vision du gouvernement visant à démanteler la milice terroriste et à traduire ses membres devant la justice, en demandant accélérer son classement en tant que groupe terroriste.

Il a par ailleurs affirmé la continuité de la coopération du Gouvernement du Soudan avec les mécanismes des droits de l'homme existants dans le pays, à savoir le Bureau national et l'expert désigné pour la situation des droits de l'homme dans le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Ministre a également évoqué l'implication des Émirats Arabes Unis, qui parrainent la milice, et leur soutien accru en armes, en mercenaires et en drones stratégiques, avec lesquels ils bombardent actuellement la ville Al-Obeid.

Pour sa part, le Haut-Commissaire des droits de l'homme a exprimé son appréciation quant à la coopération du gouvernement du Soudan avec les mécanismes des droits de l'homme, évoquant sa récente visite dans le pays et les facilités accordées par le gouvernement, y compris l'organisation de ses rencontres avec de hauts responsables et sa visite sur le terrain au camp Al-Afad pour les personnes déplacées de la ville Al-Fasher, État du Nord.

M. Volker a également affirmé la poursuite des efforts du Haut-Commissariat, à travers son bureau au Soudan pour surveiller les crimes et les violations, ainsi que tout ce qui est de nature à empêcher la répétition des atrocités commises par la milice lors de son invasion la ville Al-Fasher dans toute autre région.