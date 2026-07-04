Soudan: Le Premier Ministre souligne l'importance du rôle du secteur privé pour relancer le développement économique

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a souligné l'importance du rôle du secteur privé pour pousser en avant le développement économique dans le pays et la reconstruction.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre, vendredi à Khartoum, avec une délégation d'hommes d'affaires présidée par M. Ali Salah.

Le Premier Ministre a réaffirmé le souci du gouvernement pour la participation du secteur privé aux programmes et projets économiques, ainsi que pour la contribution au retour volontaire des citoyens soudanais de la diaspora vers leur pays.

Au cours de cette rencontre, la délégation d'hommes d'affaires a affirmé l'engagement du secteur privé à coopérer avec le gouvernement de l'Espoir et à soutenir ses différents programmes et projets économiques et sociaux, ainsi que leur engagement à contribuer à faire réussir le projet du gouvernement de l'Espoir concernant la récupération et le redressement nationaux.