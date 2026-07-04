Congo-Kinshasa: Mutinerie des détenus militaires à la prison urbaine de Beni

Une vive tension a régné vendredi 3 juillet dans la prison urbaine de Kangbayi à Beni (Nord-Kivu), à la suite d'une mutinerie des détenus militaires. Ces derniers réclamaient le paiement de leurs soldes, selon des sources pénitentiaires.

Ces mutins affirment avoir le droit de percevoir leurs soldes, tant qu'ils ne sont pas encore condamnés. La tension restait vive dans cet établissement pénitentiaire jusqu'en début d'après-midi et aucun bilan officiel n'est encore disponible.

La mutinerie a éclaté vers 11 h 20, heure locale. Selon des sources pénitentiaires, plusieurs détenus militaires des FARDC, qui réclameraient le paiement de leurs soldes, sont montés sur le toit de la prison pour manifester leur mécontentement.

Les militaires chargés de la garde de la prison ont effectué des tirs de sommation, avant l'arrivée de renforts des FARDC et de la Police pour rétablir l'ordre.

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Selon les mêmes sources, les mutins auraient incendié des matelas des pavillons de détention et vandalisé le système de vidéosurveillance ainsi que deux bureaux de l'administration pénitentiaire. Ce dispositif, installé par la MONUSCO il y a un an, avait pourtant été renforcé il y a un mois par une dizaine de caméras.

Les autorités sécuritaires et judiciaires de Beni se sont rendues sur place pour évaluer la situation. En fin d'après-midi, aucun bilan précis n'était encore disponible, l'accès à l'intérieur de la prison restant limité, selon ces sources. Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction des autorités militaires et pénitentiaires à ce sujet.