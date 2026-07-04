Congo-Kinshasa: Situation humanitaire alarmante à Kalehe, selon la société civile

4 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation humanitaire s'est dégradée à Kalehe, a alerté vendredi 3 juillet la Nouvelle société civile du Congo (NSCC) de ce territoire du Sud-Kivu. Elle attribue cette crise aux affrontements survenus depuis le week-end dernier dans les villages de Katasomwa, Bishaka, Ziralo, Lumbishi et Masisi, opposant les aux combattants Wazalendos aux rebelles de l'AFC-M23.

Le président de la NSCC/Kalehe, Benjamin Mungazi, se dit préoccupé par cette situation qui prévaut dans la zone. Selon lui, plus de trois mille ménages nouvellement déplacés ont été identifiés dans des localités comme Nyabibwe, Mukwija et Mweha.

« Les déplacés de la guerre vivent des conditions très difficiles dans les villages où ils se trouvent. À Mukwija-Kiniézire, on compte 982 ménages déplacés ; à Ruhunde, 350 ménages ; à Mweha, 256 ménages ; à Nyabibwe, 995 ménages ; et à Bujuki, 198 ménages ».

Il appelle les organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les personnes de bonne volonté à s'impliquer davantage pour aider ces familles en détresse :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ces ménages, qui ont tout abandonné dans leurs villages d'origine, ont besoin d'une assistance urgente, tant en vivres qu'en non-vivres : nourriture, ustensiles de cuisine, bâches, médicaments et moyens financiers pour améliorer leurs conditions de vie, notamment celles des femmes et des enfants ».

Cette aide doit être distribuée de manière équitable après une identification claire des bénéficiaires, a plaidé Benjamin Mungazi, afin d'éviter toute discrimination ou conflit lors des distributions dans les familles d'accueil.

Plusieurs localités du territoire de Masisi (Nord-Kivu) ont été le théâtre de violents affrontements opposant, mercredi 1er juillet 2026, la rébellion de l'AFC-M23 à des coalitions de groupes Wazalendo. Les combats ont éclaté sur les axes Ngungu-Ufamandu (chefferie des Bahunde) et Nyange-Bibwe (chefferie des Bashali), avant de s'étendre à certaines zones du territoire voisin de Kalehe, dans le Sud-Kivu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.