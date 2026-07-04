Congo-Kinshasa: Situation humanitaire alarmante à Kalehe, selon la société civile

La situation humanitaire s'est dégradée à Kalehe, a alerté vendredi 3 juillet la Nouvelle société civile du Congo (NSCC) de ce territoire du Sud-Kivu. Elle attribue cette crise aux affrontements survenus depuis le week-end dernier dans les villages de Katasomwa, Bishaka, Ziralo, Lumbishi et Masisi, opposant les aux combattants Wazalendos aux rebelles de l'AFC-M23.

Le président de la NSCC/Kalehe, Benjamin Mungazi, se dit préoccupé par cette situation qui prévaut dans la zone. Selon lui, plus de trois mille ménages nouvellement déplacés ont été identifiés dans des localités comme Nyabibwe, Mukwija et Mweha.

« Les déplacés de la guerre vivent des conditions très difficiles dans les villages où ils se trouvent. À Mukwija-Kiniézire, on compte 982 ménages déplacés ; à Ruhunde, 350 ménages ; à Mweha, 256 ménages ; à Nyabibwe, 995 ménages ; et à Bujuki, 198 ménages ».

Il appelle les organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les personnes de bonne volonté à s'impliquer davantage pour aider ces familles en détresse :

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« Ces ménages, qui ont tout abandonné dans leurs villages d'origine, ont besoin d'une assistance urgente, tant en vivres qu'en non-vivres : nourriture, ustensiles de cuisine, bâches, médicaments et moyens financiers pour améliorer leurs conditions de vie, notamment celles des femmes et des enfants ».

Cette aide doit être distribuée de manière équitable après une identification claire des bénéficiaires, a plaidé Benjamin Mungazi, afin d'éviter toute discrimination ou conflit lors des distributions dans les familles d'accueil.

Plusieurs localités du territoire de Masisi (Nord-Kivu) ont été le théâtre de violents affrontements opposant, mercredi 1er juillet 2026, la rébellion de l'AFC-M23 à des coalitions de groupes Wazalendo. Les combats ont éclaté sur les axes Ngungu-Ufamandu (chefferie des Bahunde) et Nyange-Bibwe (chefferie des Bashali), avant de s'étendre à certaines zones du territoire voisin de Kalehe, dans le Sud-Kivu.