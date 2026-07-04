Ile Maurice: La «Chief Executive Officer» Nishta Jooty-Needroo défend ses actions

La Chief Executive Officer (CEO) du Sugar Investment Trust (SIT), Nishta Jooty-Needroo, qui a été révoquée de ses fonctions en début de semaine, à la suite de la circulation d'une bande sonore sur les réseaux sociaux, s'est confiée, hier.

Contactée par téléphone une première fois après la diffusion de la bande sonore, elle a affirmé que cet enregistrement est «totalement fake» et a indiqué qu'elle envisage d'engager une action légale. De plus, elle a précisé être en congé de maternité depuis un mois et a dénoncé ce qu'elle considère une contradiction. «D'un côté, on promeut les femmes, de l'autre, on les écarte du travail pendant leur congé de maternité».

Cette révocation a suscité des réactions, certaines saluant son bilan et d'autres mettant en cause son expérience. Au sein du secteur, Sahil Roy, président de la Planters' Reform Association (PRA) et président du conseil d'administration de l'Irrigation Authority, estime que la CEO révoquée était «la mauvaise personne à ce poste. Elle n'avait pas l'expérience requise».

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Sollicitée à nouveau hier, vendredi 3 juillet, pour répondre aux critiques et revenir sur son bilan depuis sa prise de fonction officielle en avril 2025, Nishta Jooty-Needroo considère que si sa performance n'était pas jugée satisfaisante, cela aurait dû être mentionné dans sa lettre de révocation.

Elle nous indique par ailleurs que «le principal accomplissement est la restructuration de la dette du SIT. Cela nous a pris une année entière pour y parvenir». Un accord a été obtenu pour la mise en place d'une facilité de découvert bancaire, renforçant ainsi la liquidité à court terme et la gestion de la trésorerie de l'institution.

Elle cite ses autres réalisations, dont le redéploiement de l'ensemble du personnel du Belle-Mare Water Park. La coordination managériale, dit-elle, a été renforcée au sein de l'institution grâce à la tenue régulière de réunions du senior management visant à assurer un meilleur suivi des performances. Des rencontres individuelles avec chaque département ont également été organisées afin de fluidifier la communication interne, d'aligner les objectifs opérationnels et d'identifier les défis propres à chaque entité. En parallèle, des réunions dédiées à la gestion des projets et des activités locatives ont lieu tous les 15 jours afin d'assurer le suivi des projets, de veiller à la performance des locations et de traiter les enjeux opérationnels et commerciaux.

Concernant les projets et du développement immobilier, elle ajoute que plusieurs initiatives ont été mises en oeuvre. La vente de terrains dans les morcellements existants, appuyée par un marketing ciblé, a permis de générer environ Rs 150 millions de revenus. Le projet Aurea Bois de Cannelle a été planifié et lancé, avec des ventes de parcelles réalisées en novembre 2025. Deux autres projets de morcellement ont également été lancés, à savoir Aurea 21A et Belle Rive 55A. Dans le secteur énergétique, elle fait valoir que quatre projets photovoltaïques sont prévus pour un lancement vers la mi-2026. La réhabilitation de la station de pompage de Valentina est en cours, à la suite d'accords conclus avec Water Works Mauritius, avec une prise en charge prévue en 2026.

S'agissant du Belle-Mare Water Park, le processus de désendettement est en cours, a-t-elle précisé et s'accompagne d'une demande de prolongation du bail et d'un appel à manifestation d'intérêt pour un projet de joint venture. Concernant Le Bouchon Smart City, la résolution des questions en suspens se poursuit, avec le lancement des travaux prévu pour la mi-2026.

Dans le domaine agricole, la production de canne à sucre s'est élevée à 12 099 tonnes en 2025, avec une prévision de 12 800 tonnes pour 2026, sur une superficie de 530 arpents. Un programme de replantation est prévu jusqu'en 2029, à raison de 155 arpents l'an, afin d'atteindre l'objectif de 20 000 tonnes de production en 2029. Par ailleurs, 88 % des terres agricoles louées dans le cadre des initiatives de sécurité alimentaire sont actuellement occupées. Une superficie de 200 arpents a été réservée pour un nouveau programme agricole dédié à la culture de pommes de terre et d'oignons. La pépinière de Britannia fait également l'objet d'un repositionnement visant à accroître ses revenus.

En matière de gestion des locations et des actifs, des actions judiciaires ont été engagées contre certains locataires du bâtiment The Core et de la NG Tower. Un nouveau cadre contractuel de location a été introduit afin de mieux sécuriser l'organisation face aux cas d'impayés. Le taux d'occupation s'élève actuellement à 95% pour The Core et 90% pour la NG Tower, avec un objectif de 100% au milieu de cette année.