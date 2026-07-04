Ile Maurice: Haltérophilie - Lent et Pandoo s'affûtent en Turquie

Les haltérophiles mauriciens Ketty Lent et Dinesh Pandoo se sont envolés jeudi vers la Turquie afin de finaliser leur préparation en vue des Jeux du Commonwealth prévus à Glasgow. Ce déplacement stratégique s'effectue sous la supervision de l'entraîneur national, Ravi Bhollah. À l'issue de ce camp d'entraînement, les deux athlètes rallieront directement la délégation mauricienne en Écosse où ils devront se frayer un chemin vers le podium face à quelques-uns des meilleurs haltérophiles mondiaux.

Ce stage constitue une étape décisive pour les deux seuls leveurs de fonte mauriciens ayant validé leur billet pour cette échéance internationale. À 25 ans, Ketty Lent s'alignera dans la catégorie des moins de 69 kg pour disputer les troisièmes Jeux du Commonwealth de sa carrière, après Gold Coast en 2018 et Birmingham en 2022. Récemment couronnée championne d'Afrique à l'arraché en Égypte avec une barre à 92 kg, elle affiche une forme solide et vise le podium.

De son côté, Dinesh Pandoo, qui s'entraîne habituellement en Afrique du Sud, participera à ses seconds Jeux du Commonwealth chez les moins de 88 kg. Bien qu'il n'ait pas décroché de médaille lors du dernier rendez-vous continental, il a démontré sa progression en établissant deux records nationaux à l'épaulé-jeté et au total olympique. Ce départ vers l'Europe s'est toutefois déroulé dans une discrétion totale. La Fédération mauricienne d'haltérophilie (FMH) a choisi de passer ce déplacement sous silence, n'émettant aucune communication officielle à ce sujet.

A noter que le week-end dernier, les deux représentants mauriciens s'étaient alignés dans la Snatch Challenge Cup à Vacoas. Sans réel adversaire, Ketty Lent a brillé dans sa catégorie avec une barre à 88 kg. Pour sa part, Dinesh Pandoo a remporté la médaille d'argent en terminant derrière Nigel Augustine. Pan- doo a réalisé 131 kg comme meilleure performance au cours de cette sortie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres