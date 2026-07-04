Ile Maurice: En avant pour la Grande Boucle

La plus grande course cycliste refait surface une fois par an. Pendant trois semaines, 184 coureurs vont batailler sur les routes du Tour de France 2026 pour s'emparer du maillot jaune et de la consécration ultime en cyclisme. Le départ s'effectuera depuis Barcelone ce samedi 4 juillet. Les protagonistes parcourront 3.320,7 km répartis en 21 étapes. La Grande Boucle 2026 promet d'être riche en spectacle et en rebondissements pour le plus grand plaisir du public.

Le Tour de France 2026 s'élance aujourd'hui de Barcelone pour trois semaines de course qui mèneront les coureurs jusqu'à l'arrivée à Paris le 26 juillet. Deux jours de repos permettront au peloton de souffler au milieu de ces 21 étapes intenses : le lundi 13 juillet et le lundi 20 juillet.

Le Tour de France 2026 part donc de Barcelone ce samedi et restera en Catalogne pendant trois jours avant de filer en France, et plus précisément en Occitanie à Carcassonne. Après cette deuxième étape accidentée, cap sur la Nouvelle-Aquitaine avec Pau qui recevra le départ de la 6e étape en montagne, comme l'an passé.

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Après un petit tour par Bordeaux, les coureurs attaqueront deux étapes de transition et un crochet par le Massif Central. Ils aborderont, ensuite, une séquence bourguino-franche-comtoise avant d'atterrir dans le Grand-Est à Mulhouse. Les cyclistes prendront ensuite la direction de la Haute-Savoie à Évianles-Bains pour un contre-lamontre individuel avant de s'expliquer une dernière fois dans les Alpes pour enfin finir à Paris depuis Thoiry.

Deux noms sont sur toutes les lèvres avant le premier coup de pédale de ce Tour de France 2026 : Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Vainqueurs à eux deux des six dernières éditions, les deux hommes semblent deux tons au-dessus de la concurrence. Mais en cas de défaillance, d'autres ambitieux se tiennent prêts. 23 équipes de huit coureurs prendront le départ de ce Tour de France 2025. Parmi eux, 30 Français, bien qu'aucun ne devrait se mêler à la lutte pour le maillot jaune... à part peut-être Paul Seixas.