Madagascar: Concert - Rossy donne le coup d'envoi du Bapampa Tour à Maurice

Le Bapampa Tour de Rossy démarre officiellement à l'île Maurice. Arrivé avec son groupe après leur départ jeudi, le chanteur malgache ouvre cette nouvelle tournée régionale par un premier spectacle prévu aujourd'hui au Hua Lien Club de Quatre-Bornes, en compagnie de DJ Natoo.

Quelques jours avant son départ, lors d'une rencontre avec la presse organisée au Novotel Alarobia, Rossy avait annoncé cette série de concerts dans les îles de l'océan Indien. « Une tournée aux îles autour de Madagascar est prévue à partir du 4 juillet, en commençant par Maurice », avait-il déclaré, confirmant ainsi le lancement de ce nouveau projet musical.

À leur arrivée sur l'île Maurice, Rossy et son équipe ont bénéficié d'un accueil qu'il a qualifié d'exceptionnel. Sur sa page officielle, l'artiste a salué une organisation « professionnelle et de haut niveau ». Il a notamment évoqué un accueil musical assuré par le groupe de l'organisateur, un cortège avec voiture ouvreuse, un important dispositif de sécurité ainsi qu'un hébergement en villas en bord de mer pour l'ensemble de la délégation.

Impatient de retrouver le public mauricien, Rossy a conclu son message sur une note enthousiaste :

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« Ça va chauffer grave », promettant un spectacle placé sous le signe de l'énergie et de la fête.