Madagascar: Patrimoine culturel - Mon Karné Mag célèbre la culture malgache auprès des enfants

Transmettre la culture malgache dès le plus jeune âge. C'est le pari que relève Mon Karné Mag, un magazine jeunesse qui place le patrimoine national au coeur de son contenu. Dans son 13e numéro, paru au mois de juin, la publication met particulièrement en lumière les musiques traditionnelles de Madagascar, tout en poursuivant sa mission de faire découvrir aux enfants la diversité culturelle de la Grande Île.

Intitulée « Mozika Malagasy », cette nouvelle édition consacre son dossier principal à quatre styles musicaux issus de différentes régions du pays: le Salegy, le Tsapiky, le Zafindraony et le Batrelaky. À travers des textes accessibles et des illustrations réalisées par des auteurs et illustrateurs malgaches, le magazine propose aux jeunes lecteurs une immersion dans des expressions culturelles parfois méconnues.

« Nous avons sélectionné quatre types de musique malgache peu connus des enfants et avons invité des illustrateurs ainsi que des auteurs malgaches à partager leurs connaissances sur ces musiques. Notre magazine paraît tous les trois mois et aborde, à chaque numéro, une thématique différente. Avant celui-ci, nous avions, par exemple, traité des règles de sécurité routière », explique Ravaka Mihamina, de l'édition Karné.

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Au-delà de la découverte musicale, Mon Karné Mag entend valoriser la culture malgache dans toute sa richesse en proposant un apprentissage interactif. Des codes à scanner permettent aux enfants d'écouter directement les morceaux évoqués dans le magazine, facilitant ainsi une immersion complète dans cet univers. La publication propose également des rubriques éducatives, des activités créatives et des ateliers de bricolage afin d'apprendre tout en s'amusant.

Disponible en versions bilingues malgache-français et malgache-anglais, le magazine poursuit son ambition de rapprocher les jeunes générations de leur patrimoine culturel et de renforcer leur connaissance des traditions malgaches à travers des contenus adaptés à leur âge.