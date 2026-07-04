Madagascar: France - Un prêtre malgache part avec la quête

4 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un curé malgache, installé depuis 1 an et demi dans un petit village de Haute-Loire, en France, est soupçonné d'avoir disparu avec l'argent des quêtes, selon un article publié jeudi par Le Parisien.

Parti en congé au pays en mars, il n'a jamais repris son poste. L'évêché du Puy-en-Velay estime que plusieurs milliers d'euros, entre 3 000 et 6 000, auraient été soustraits discrètement dans la corbeille des fidèles. Des paroissiens avaient remarqué que les billets disparaissaient, ne laissant que des pièces.

Alerté, l'évêque convoque le prêtre, qui nie mais ne fournit aucune explication. Peu après, il s'envole pour Madagascar et ne donne plus signe de vie. L'évêché le relève de ses fonctions, mais aucune plainte n'est déposée. Les autorités jugent la procédure trop coûteuse et compliquée à engager contre un homme désormais hors du territoire.

La nouvelle choque les habitants. Le maire déplore que l'Église continue à être financée par la collectivité alors que l'argent des fidèles s'est volatilisé. L'évêque reconnaît que la gestion des quêtes en liquide reste fragile et facilement détournable.

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