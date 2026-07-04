Madagascar: Entrepreneuriat - Les jeunes poussés à réaliser des projets

4 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Le Carrefour des entrepreneurs, rendez-vous hebdomadaire des entrepreneurs à l'enceinte de Score de Toliara, a été très dynamique jeudi dernier. La rencontre s'organise dans un restaurant qui met en avant le concept de lieu de rencontre d'entrepreneurs et de futurs entrepreneurs, de tissage de réseaux autour d'un brunch ou de grillades.

Le thème de la session a tourné autour de l'idée de projet jusqu'à sa croissance. Des intervenantes de taille ont ainsi expliqué les étapes et la vie d'un projet entrepreneurial. « Une idée de projet entrepreneurial part d'une opportunité, qu'il faut saisir », a expliqué Raïssa Andrianivoniaina, Business Developer chez Miarakap, une des intervenantes.

Un projet, pour qu'il soit bon, c'est-à-dire pour qu'il réponde à des besoins communautaires, est idéalement à concocter chez des incubateurs comme l'ONG Saramba Initiative, qui soutient particulièrement les femmes dans l'entrepreneuriat.

« J'envisage de monter un projet de chips de banane. Un projet qui ne nécessite pas de fonds importants. Je suis venu ici aujourd'hui pour conforter mon idée et obtenir des informations sur la manière de la réaliser », explique José, jeune étudiant en gestion à l'université de Toliara.

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« J'ai l'intention de monter une activité de vente en ligne à partir des marchandises existantes à Antananarivo. Comment puis-je obtenir des fonds pour ce projet ? J'ai obtenu des réponses, mais je ne suis pas encore très satisfait », livre, quant à lui, Nambintsoa, un étudiant en gestion de 4e année.

« Il n'y a plus de concurrence quand il s'agit de remonter le niveau de l'entrepreneuriat à Toliara. Nous travaillons étroitement avec des incubateurs, des partenaires techniques et financiers et nous exploitons nos réseaux existants pour pousser les jeunes dans leurs initiatives », résume Dina Razafiniarivo, coordinatrice de l'Entreprendre au féminin de l'océan Indien (EFOI), antenne Toliara.

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