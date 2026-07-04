Madagascar: Atsimo Andrfana - La saison des baleines s'ouvre

Depuis la mi-juin, les baleines à bosse rejoignent les eaux chaudes du littoral de la région Atsimo Andrefana afin de s'accoupler ou de mettre bas. Cette espèce de baleine est très migratrice. Elle passe l'été austral dans les eaux froides de l'Antarctique pour se nourrir et remonte vers les eaux chaudes tropicales en cette moitié de l'année. Ces mammifères préfèrent notamment les lagons d'Anakao, Ifaty, Tsifota, Salary, Ambatomilo et Andavadoaka. Les touristes peuvent encore apprécier la beauté des baleines à bosse qui sillonnent la mer pendant encore quatre mois.

« La saison des baleines est particulièrement longue par ici car elle dure des mois. C'est l'un des privilèges de les regarder sur le littoral de la région Atsimo Andrefana », invite Anelka Ada, guide et prestataire de services touristiques dans la région Atsimo Andrefana. Il n'y a pas de jour précis pour les apercevoir, mais les baleines apparaissent en général pour leurs sauts acrobatiques spectaculaires en milieu de journée et il est conseillé de se munir d'appareils photos prêts à capturer les moments magiques. « Quand elles jouent au soleil, les baleines restent dix minutes maximum sous l'eau et réapparaissent encore », ajoute le guide.

Elles comprennent notamment une visite de Nosy Ve, où l'on peut contempler les pailles-en-queue, oiseaux endémiques de l'île, un safari baleines ainsi qu'une découverte de plantes médicinales.