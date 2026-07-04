Madagascar: Rugy à XV / Finale Top 20 - Le RCI et le RCSA se disputent la montée en Top 12

Le Rosa Club de l'Imerina et le Rugby Club des Soldats d'Anosibe se retrouvent à nouveau dimanche. Le vainqueur de cette rencontre sera promu en Top 12.

Un match à quitte ou double. Le championnat de Madagascar de rugby à XV, élite fédérale 2, ou Top 20, livrera enfin son verdict ce dimanche à partir de 12 heures au stade Makis d'Andohatapenaka. Deux semaines après une première finale sans vainqueur, le Rosa Club de l'Imerina (RCI) et le Rugby Club des Soldats Anosibe (RCSA) se retrouvent pour un remake très attendu du Top 20. Le 21 juin, les deux formations s'étaient quittées sur un score de 12 partout après 54 minutes de combat intense, stoppé par l'obscurité qui commençait à s'installer.

Cette fois, il faudra désigner un vainqueur. Au-delà du trophée, c'est surtout l'accession au Top 12 qui est en jeu. Le champion sera directement promu parmi l'élite du rugby malgache, tandis que le finaliste malheureux disputera un match de barrage face au onzième du Top 12 en fin de saison. Cette seconde chance laissera encore un espoir au perdant, mais les deux équipes préféreraient valider leur montée dès dimanche.

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Pour le RCI, cette accession représente un objectif majeur, aussi bien sur le plan sportif qu'économique. « Nous espérons que cette finale tournera à notre avantage et nous permettra d'accéder à l'élite du Top 12. Cela nous offrira davantage de visibilité et attirera de nouveaux partenaires pour nous accompagner la saison prochaine », explique le manager Jean Aristide Ralaimampionona. Une promotion permettrait au club de franchir un nouveau cap et d'aborder la prochaine saison avec des ambitions renforcées. Ce serait aussi un beau cadeau à l'occasion de son jubilé, marquant ses 65 années d'existence.

Revendications

La première finale n'a pas seulement été marquée par son engagement physique et son suspense. Plusieurs décisions arbitrales ont alimenté les discussions après le coup de sifflet final. Fait suffisamment rare pour être souligné, les deux finalistes défendent aujourd'hui une position commune : ils souhaitent la désignation d'un arbitre central étranger afin de garantir l'équité de cette seconde finale.

« Dommage que le vainqueur n'ait pas été désigné le 21 juin. Pour l'équité et la transparence du jeu, nous souhaiterions qu'un arbitre étranger officie lors du match de dimanche », avait déclaré le capitaine du RCSA, Désiré Rafidimanana.

Le RCI partage cette revendication. Son entraîneur, Tahiana Herizo, estime que son équipe a été privée d'un essai valable.

« Le score de 12 partout ne reflétait pas la réalité du terrain, car nous avons marqué un essai qui n'a pas été validé. Nous souhaitons également qu'un arbitre étranger officie afin d'éviter toute suspicion de partialité », affirme-t-il.

Au coup d'envoi, les débats du 21 juin appartiendront au passé. Les deux formations savent que la discipline, la conquête et le réalisme feront la différence. Cette fois, un seul club décrochera son billet direct pour le Top 12. L'autre devra encore livrer une dernière bataille en barrage pour espérer rejoindre l'élite.