Madagascar: Aménagement - Les constructions illicites prolifèrent dans la capitale

La Commune urbaine d'Antananarivo a démoli, hier, onze constructions érigées illégalement à Ankatso. Implantés sur l'emprise de la voie publique, ces bâtiments gênaient la circulation.

Onze constructions illicites ont été démolies hier matin à Ankatso. « Érigés sur l'emprise de la voie publique, ces bâtiments contreviennent aux règles d'urbanisme », indique Hery Lala Andriamanalinarisoa, directeur de l'Urbanisme au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo, lors de l'opération menée sur place. Cette intervention de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) vise à libérer le domaine public et à faire respecter la réglementation.

Les bâtiments concernés avaient été érigés sans permis de construire sur la Route Universitaire, en pleine emprise de la voie publique, une zone non constructible. En empiétant sur la chaussée, ils entravent la circulation des piétons et des véhicules.

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« Il s'agit d'une construction illicite érigée sur une emprise de la voie publique, qui constitue une zone non constructible. Les propriétaires avaient déjà reçu un avertissement dès le début des travaux. Malgré cela, ils ont poursuivi la construction. Un délai supplémentaire leur a encore été accordé, mais nous avons finalement été contraints de procéder à la démolition, car cette construction entravait la circulation et se trouvait dans une zone où toute construction est interdite », explique Hery Lala Andriamanalinarisoa, directeur de l'Urbanisme au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo.

Le directeur des Marchés au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo, Gilles Randrianatoandro, précise que le terrain concerné était destiné à accueillir un marché.

Sensibilisation

Au-delà de cette intervention, la CUA tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des constructions illicites dans la capitale. Elle renforce actuellement les actions de sensibilisation afin de rappeler que toute construction doit être précédée d'une autorisation. Les chantiers illégaux dont les propriétaires persistent malgré les avertissements font, quant à eux, l'objet de mises sous scellés chaque semaine.

Cette campagne s'inscrit dans une volonté de mieux organiser l'espace urbain et de préserver l'intérêt général. Dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, l'urbanisation anarchique continue de gagner du terrain.

Des bâtiments sont construits sur des canaux d'évacuation, tandis que d'autres ne respectent pas les plans d'alignement et empiètent sur les trottoirs. Ces occupations compliquent l'accès des véhicules de secours et peuvent empêcher l'intervention des sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Les espaces verts, pourtant essentiels à l'équilibre des quartiers, disparaissent progressivement dans de nombreux fokontany.

Les riverains dénoncent également les conséquences de cette situation sur leur quotidien. « Les trottoirs sont de plus en plus occupés par des kiosques et des constructions improvisées. Les piétons sont obligés de marcher sur la route, ce qui devient dangereux », témoigne Léonard, un usager de la route.

De plus, cette occupation anarchique réduit la visibilité des automobilistes et augmente les risques d'accident. « Les opérations de contrôle devraient se poursuivre afin de préserver les espaces publics et de garantir la sécurité des usagers », a-t-il ajouté.